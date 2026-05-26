HQ

È un compito coraggioso che IO Interactive si è assunto realizzando 007 First Light. In un periodo in cui la saga di James Bond è al suo massimo turbolento, i creatori di Hitman si sono fatti avanti creando una storia davvero originale che ruota attorno alla spia immensamente famosa di Ian Fleming. L'obiettivo non è mai stato realizzare un film da dimenticare legato al film o anche solo attingere all'eredità FPS della serie. Piuttosto, IO Interactive ha deciso che era il momento giusto per un gioco d'azione e avventura con Bond, ma non solo, anche una vera e propria storia di origine, qualcosa che i film raramente approfondiscono.

Quindi sì, quello che abbiamo con 007 First Light è qualcosa di molto speciale in molti modi. È ambizioso e appariscente, autentico ed emozionante, e per i fan di Bond che sono disperati di trovare qualsiasi segno di vita dal franchise, è quasi un'esperienza imperdibile. Ma ecco la cosa anche su 007 First Light; IO Interactive, nonostante la sua brillantezza nel creare giochi Hitman, non è particolarmente nota per i progetti action-adventure. Quindi, hanno sfidato le probabilità e consegnato un titolo che porterà IO Interactive al vertice dell'élite dello sviluppo di videogiochi?

HQ

Prima di rispondere a questa domanda, guardiamo il gioco con una lente più analitica. Per cominciare, come esperienza Bond, IO Interactive ha portato a termine il compito con pieni voti. Patrick Gibson è una scelta meravigliosa nel ruolo di James Bond e il modo in cui questo personaggio è scritto e interpretato sembra una visione fresca ma familiare del leggendario spia, che conserva ancora il suo fascino raffinato, il suo spirito arguto, la sua determinazione incrollabile e la sua propensione per tutto ciò che riguarda lo stile e la classe. Bond è l'uomo che tutti gli uomini vogliono essere e l'uomo con cui tutte le donne vogliono stare, e anche se questo può sembrare una sciocchezza maschilista, è un principio fondamentale del personaggio e qualcosa che IO Interactive ha affrontato con cautela e superato con eccellenza. Inoltre, il cast più ampio interpreta il proprio ruolo e interpreta personaggi interessanti, anche se ogni tanto c'è ancora il caratteristico fascino visivo del franchise di Bond. Quindi merito di merito a IO Interactive per aver attraversato efficacemente il fiume donnaiolo del marchio che anche i film probabilmente temono di attraversare oggi.

Annuncio pubblicitario:

E continuando sul fronte del Bond, abbiamo tutte le altre aree in cui ci aspettiamo che certe promesse vengano mantenute. Abbiamo assistito a Aston Martin, Martini shaken-non-smegged, pistole Walther PPK, missili Pen, cinghie per orologi laser, telefoni Dart e una serie di altri gadget sviluppati da Q. Per quanto riguarda un'esperienza di Bond, 007 First Light ottiene davvero i voti più validi, offrendo un mondo che appare autentico quanto i film, forse anche di più in alcuni punti se si considera la cicatrice di Bond in questa versione...

Ancora una volta su questo, IO Interactive ci offre un'avventura che viaggia per il mondo che ci porta dalla sede dell'MI6 e dai nightclub londinesi, alle tranquille isole vietnamite, alle ville europee e persino nel Circolo Polare Artico e Polare Polare Antartico. Questo è un gioco davvero ambizioso per quanto riguarda dove porta il giocatore nei panni di Bond, e il modo in cui ogni bioma e luogo viene presentato è pieno di colori e vita che non puoi fare a meno di meravigliarti di quanto il Glacier Engine continui a essere efficace.

Annuncio pubblicitario:

Ma qui iniziamo a riscontrare qualche intoppo, perché per tutte le cose che 007 First Light fa eccezionalmente, ci sono anche molte cose che fa semplicemente bene. IO Interactive non si è mai dimostrata una narratrice particolarmente efficace attraverso il franchise di Hitman, ma questo non è mai stato un problema durante quei giochi grazie all'enfasi sulla libertà di gioco. 007 First Light deve essere affilato come rasoio nel filo narrativo, distribuendo dialoghi precisi ed efficaci e intrecciando uno sviluppo dei personaggi sia per i suoi eroi che per gli antagonisti in modo impeccabile. Purtroppo, questo gioco non ha quel livello di raffinatezza. La storia non ha il colpo che speravi e i cattivi, per esempio, mancano dell'aura memorabile che di solito hanno tutti i grandi cattivi di Bond. Devo notare che IO Interactive ha chiaramente ambizioni più grandi di espandere ulteriormente la sua storia, quindi forse questo è semplicemente il primo atto di una storia più ampia, ma comunque, 007 First Light avrebbe potuto beneficiare di una narrazione e di dialoghi più compatti.

Allo stesso modo, e questo è forse il difetto più grande di 007 First Light, sembra che stia affrontando una sorta di crisi d'identità dal punto di vista del gameplay. Non è affatto un problema catastrofico, ma questo gioco si trova in una sorta di limbo in cui non è né un gioco d'azione-avventura elegante e travolgente come Uncharted, né manca nemmeno della versatilità e della libertà di gioco di Hitman. Eppure cerca di offrirti il meglio di entrambi i mondi e purtroppo nessuno vince da questa decisione. Ci sono alcuni momenti sconvolgente e sconvolgenti, ma non abbastanza da catapultarlo ai livelli di Uncharted e persino di Tomb Raider. Ci sono aree tipo sandbox dove hai più libertà di completare un compito, ma rispetto a Hitman è quasi su binari ed è molto difficile deviare dal piano o addirittura fallire la missione. Poi tutto questo è incrociato da sequenze di guida inutili attraverso Londra o il Nord Africa, che sembrano più una pubblicità interattiva per Land Rover che una parte chiave dell'esperienza più ampia.

Il punto è che 007 First Light funziona dal punto di vista del gameplay, ma i suoi elementi sandbox e focalizzati sull'agenzia del giocatore sono solo un'ombra di ciò che offre Hitman e, allo stesso modo, i suoi momenti d'azione-avventura di punta non lasciano molta impressione, a volte risultando persino un po' diversi da una storia di Bond. Dopo i titoli di coda, è chiaro che IO Interactive deve o puntare di più su ciò che sa fare meglio, offrendo sandbox ricchi e quasi infiniti, oppure concentrarsi interamente su un design più lineare d'azione-avventura, perché questo equilibrio e equilibrio non sembrano un matrimonio che possa sostenere ulteriori storie.

In definitiva, le parti di 007 First Light che colpiscono di più sono tipicamente quelle in cui il gameplay passa in secondo piano e ti ritrovi a cercare di convincere un re dei pirati a non darti in pasto ai suoi alligatori o a guidare verso una splendida villa tra le montagne montenegrine. È quando si scatena e ti chiede di muoverti in un'area riservata, vedendoti abbattere nemici ignari con le stesse tecniche di eliminazione, o anche solo correre e sparare come in un capitolo di una storia di Call of Duty, che questi sono i momenti in cui 007 First Light scivola e inciampa. Se non sapessi meglio, potresti essere convinto che 007 First Light sia il tentativo di un altro sviluppatore di emulare la formula Hitman di IO Interactive...

Quindi sì, 007 First Light ha molti colpi e molti errori. In risposta alla domanda precedente, c'è abbastanza in questo gioco per darti fiducia in IO Interactive e nella sua visione più ampia di questo stile di gioco di James Bond, con molta ambizione e qualità che traudono da ogni crepa. Ma c'è anche chiaro margine di miglioramento, aspetti che trasformerebbero questo gioco da un semplice e grande progetto d'azione-avventura a qualcosa di davvero imperdibile. Così com'è, ti piacerà 007 First Light, ma non è né Uncharted 4 né Hitman 3.