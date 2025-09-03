007 First Light Anteprima: A metà strada tra James Bond e Mission: Impossible

HQ

IO Interactive non è stato affatto attento a ciò che mostra da 007 First Light poiché piuttosto lo sviluppatore danese è stato molto proattivo nel presentare scorci più grandiosi e più ampi del gioco per tutta l'estate. Questo ha recentemente incluso la partecipazione in una trasmissione dedicata State of Play, un intero spettacolo incentrato sul gioco d'azione e avventura, dando ai fan un assaggio dell'esperienza che lo sviluppatore Hitman ha in produzione. Includeva anche una presenza piuttosto epica alla Gamescom, di cui ora possiamo dirvi di più.

Permettetemi di definire la scena prima di tutto. Entro nel padiglione 4.2 della Koelnmesse e vengo accolto da un enorme stand in stile teatrale sfarzoso. C'è un tappeto rosso, aree delimitate da barriere dorate, uno splendido display che spiega che 007 First Light viene mostrato sul grande schermo all'interno, e per non parlare di un Aston Martin DB5 assolutamente bellissimo parcheggiato all'esterno. È stravagante e affascinante, e lo diventa ancora di più quando ci dirigiamo all'interno per trovare un'area salotto dove vengono serviti popcorn e bevande fresche. È boujee e memorabile e prepara perfettamente la scena per la premiere a cui sto per assistere in cui IO mostrerà un sacco di gameplay reale 007 First Light.

HQ

Questo frammento dell'azione proviene dalla prima missione della storia più ampia. Vediamo un giovane James Bond in una delle sue prime missioni, prima di entrare ufficialmente a far parte del programma 00. Il gameplay inizia nello stesso modo in cui lo fa ogni grande storia di Bond, con un viaggio tranquillo e fluido lungo una splendida strada europea mentre Bond, che qui si atteggia a autista, chiacchiera e flirta con il suo passeggero, un membro dell'intelligence britannica. Si tratta già di per sé di un'esperienza IO piuttosto insolita, dato che il demoista sta guidando l'auto, qualcosa che dobbiamo ancora vedere lo sviluppatore danese cercare di realizzare nei suoi giochi.

Annuncio pubblicitario:

Dopo che il bel viaggio in auto volge al termine, Bond conduce l'auto su un suggestivo vialetto in una splendida villa, dove dopo aver lasciato il suo passeggero all'ingresso principale, devia e si dirige verso la sezione del parcheggio con autista. È qui che Bond finalmente scende dall'auto e iniziamo a sentire l'influenza dell'avventuraHitman, mentre Bond sale casualmente alcuni gradini vicini prestando attenzione a tutto ciò che potrebbe essere considerato insolito. Bingo! C'è un operaio che scarica le valigie da un balcone per qualche motivo, ma perché? Bond e l'intelligence britannica sono in missione alla ricerca di un agente 00 canaglia che minaccia di far trapelare segreti ai servizi segreti di Sua Maestà. Lo scopo di questa missione è trovare questo agente, catturarlo e riportarlo a casa per assicurarsi che tutti i segreti siano tenuti sepolti...

Bond segue l'operaio e presto scopre che sono entrati nella villa, un'area che non può seguire a causa dei buttafuori che lasciano passare solo le persone giuste. Ancora una volta, è molto Hitman, ma a differenza di Agent 47 che è un camaleonte che può afferrare un travestimento e ballare il valzer senza ostacoli, Bond deve trovare un percorso diverso, un metodo che lo vede manipolare l'ambiente per distogliere lo sguardo e permettergli di progredire. Inizia trovando un accendino, ideale per accendere una carriola piena di foglie morte che induce una guardia a indagare, creando lo spazio sufficiente per Bond per infilarsi in un tubo di scarico ed entrare attraverso una finestra aperta. Certo, alcuni lavoratori si chiedono perché un autista si trovi al secondo piano di questa villa, ma è al di sotto del loro livello di retribuzione.

Annuncio pubblicitario:

Quello che viene dopo è la ricognizione e l'indagine mentre Bond tenta di trovare l'operaio che ha perso di vista. Parla con i baristi, scherzando deliziosamente con il dipendente come quella persona che tutti conosciamo che può adattarsi senza sforzo a qualsiasi circostanza sociale. Non ordina un Martini (agitato non mescolato) perché è al lavoro, ma ottiene le informazioni di cui ha bisogno, portandolo a trovare il suo uomo. Poco dopo, Bond scopre che l'agente 00 sta fuggendo dirigendosi verso un aeroporto locale e salendo a bordo di un aereo cargo. Inutile dire che non può averlo, quindi afferra alcune chiavi e reclama un'auto con l'intenzione di dare l'inseguimento. Tuttavia, Bond ha un passeggero, un altro agente che sta dando la caccia anche all'agente 00. Questa donna intelligente e dalla parlantina buona è all'altezza del nostro eroe e, sebbene non siano tecnicamente alleati, la situazione li vede fare squadra, con la donna che funge da navigatore perfetto per aiutare Bond ad affrontare la moltitudine di pericoli nell'inseguimento in auto che segue.

È una sequenza chiaramente sceneggiata in cui Bond deve eludere il traffico e i pericoli in arrivo, ma è emozionante e intensa, e soprattutto quello che vuoi da un inseguimento in auto di Bond. Ma non posso fare a meno di pensare che a volte sia un po' troppo ricco di azione, ma poi di nuovo, forse sono troppo critico.

L'inseguimento in auto termina e l'agente 00 fugge all'aeroporto con Bond all'inseguimento e la donna che si separa nel tentativo di mettere a terra l'aereo. È qui che le mie precedenti preoccupazioni prendono maggiore forma, poiché ciò che segue è quasi l'opposto di ciò che ci si aspetta da un gioco IO, e non corrisponde nemmeno al DNA di Bond. In sostanza, l'aereo sta partendo e Bond deve essere su di esso, il che significa che non c'è tempo per il fascino e le chiacchiere, è ora di tirare fuori la licenza di uccidere. Con le armi da fuoco in mano, Bond procede a sparare a qualsiasi minaccia che si trovi sulla sua strada in un combattimento a 360 gradi, facendo saltare in aria serbatoi di carburante e auto lungo la strada come uno dei Cavalieri dell'Apocalisse. È caotico, rumoroso, esplosivo, ricco di azione e francamente esattamente quello che ti aspetteresti da una scena di Mission: Impossible, ma forse non tanto un momento di Bond. E naturalmente, proprio mentre l'aereo sta decollando, Bond riesce a farsi dare un passaggio...

Ciò che segue nell'ultima parte di questa demo di gioco è un po' simile a Uncharted, poiché Bond lavora attraverso l'aereo, eliminando le minacce che si frappongono sulla sua strada prima di trovarsi faccia a faccia con l'operatore canaglia. Come ci si aspetterebbe, questo porta al panico e poco dopo che l'aereo rischia di schiantarsi, i detriti cadono a terra e Bond sta attualmente seguendo l'esempio e senza paracadute... Il suo istinto entra in azione e presto trova l'agente 00 sotto di lui, paracadute sulla schiena, portando Bond a tuffarsi verso il bersaglio, avvolgersi intorno al suo corpo, tirare la corda e prevenire una morte molto triste. Missione completata.

Alla fine, la demo si è rivelata un affare piuttosto insolito, soprattutto per qualcuno come me che adora il franchise di Bond. Certo, è un'apertura molto audace e memorabile, ma alcuni momenti e scene sembravano più come Ethan Hunt e non James Bond. Certo, questa potrebbe essere un'anomalia per l'intera avventura che IO intende presentare, poiché ci è stato detto durante la sessione demo che il gioco offrirà una varietà di livelli sandbox più aperti, come Hitman, e lineari più focalizzati come questo. Inoltre, dato che Bond non è ancora stato inserito tra gli 00, non abbiamo avuto un assaggio dei gadget e di come l'influenza di Q si infiltrerà nel gameplay.

Ciò che era chiaro è che il personaggio di Bond che IO ha creato sembra accurato e in linea con ciò che molti si aspettano da lui. Ha una parlantina fluida, intelligente, implacabile e civettuola, un po' nello stesso senso della versione di Daniel Craig di 007. Allo stesso modo, anche se questa demo non è stata una grande vetrina dellHitman 'eredità di IO, lo sviluppatore ha promesso che il gioco è costruito per offrire luoghi in cui non si deve usare la licenza per uccidere, in quanto renderà solo la vita più difficile, anche se abbinato a luoghi in cui si può correre e sparare come Rambo senza rimorsi.

Tuttavia, per il momento sono incuriosito da questo gioco. Forse è il nostro primo assaggio di come sarà il futuro di Bond ora che Amazon ha un maggiore controllo e i produttori di lunga data Barbara Broccoli e Michael G. Wilson se ne sono andati. Non è sempre sembrato autenticamente Bond nella sua strutturazione, ma per quanto riguarda l'esperienza di gioco, ho poche ragioni per dubitare che ti terrà con il fiato sospeso mentre voli in giro per il mondo, ti ritagli un'eredità e, infine, diventi una leggenda nei servizi segreti di Sua Maestà.