007 First Light confermato il lancio a marzo

Ben ha avuto alcuni pensieri contrastanti dopo aver visto una presentazione del gameplay di 007 First Light alla Gamescom, quindi è una buona cosa che ora tu sia in grado di vedere ciò che ha visto lui stesso.

Perché lo State of Play di stasera ha mostrato la maggior parte delle cose che Ben ha visto, il che significa che vedrete quanto il gioco inizi lentamente e calmo prima che le cose inizino a scaldarsi con scelte di dialogo, alcune infiltrazioni, combattimenti corpo a corpo, sparatorie e un inseguimento in auto.

Una cosa che questa presentazione includeva e che Ben non ha ottenuto è stata una data di uscita, poiché IO Interactive ha concluso lo State of Play annunciando che 007 First Light verrà lanciato su PC, PS5, Xbox Series e Nintendo Switch 2 il 27 marzo.

