007 First Light ha già rivelato una nuova missione principale della storia

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007 First Light è uscito da poco più di una settimana, e già IO Interactive sta lavorando duramente su cosa aspettare il gioco. Una nuova missione della storia è stata confermata come parte della vetrina del Summer Game Fest di stasera, riportando Lenny Kravitz in primo piano nel gioco.

Bawma ha chiesto personalmente Bond, che vuole aiuto per una certa questione. L'alleanza con il villain diventato alleato improbabile di Kravitz è al massimo fragile, ma lui sostiene di avere una risorsa che M ritiene valga la pena ascoltare ciò che ha da dire.

A parte questo, non sappiamo molto della nuova missione della storia. Non c'è una data di uscita, ma considerando che il lancio del gioco base è così recente, non abbiamo ancora fame di altri contenuti e saremo felici di aspettare e vedere cosa sta preparando IO Interactive.