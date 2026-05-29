007 First Light ha venduto oltre 1,5 milioni di copie in sole 24 ore

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Un analista noto e affidabile ha dichiarato, prima dell'uscita di 007 First Light, che le prime vendite del gioco (preordini e l'edizione anticipata più costosa) non erano così alte come si sarebbe sperato. Scrisse anche che le vendite probabilmente si sarebbero rivelate decenti alla fine e fece un paragone con Indiana Jones e il Great Circle.

Va detto che sono passati solo due giorni dall'uscita del gioco, ed è troppo presto per prevedere come andrà alla fine, ma sembra che tutte le valutazioni alte abbiano reso le persone molto curiose riguardo alla nuova avventura di Bond. Tramite Bluesky, IO Interactive ha ora annunciato che il gioco ha venduto 1,5 milioni di copie in un solo giorno.

Questo va considerato migliore del previsto e si spera che la tendenza continui. Leggi la nostra recensione dell'avventura sviluppata in Danimarca qui.