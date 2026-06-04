007 First Light i sequel avranno un nuovo editore

HQ

I sequel di 007 First Light avranno un nuovo editore. IO Interactive, lo sviluppatore e editore del primo gioco, ha già chiarito che intende realizzare almeno una trilogia di giochi di James Bond e, con il successo riportato del loro debutto su 007, non ci sorprenderebbe vedere subito iniziare a lavorare sul prossimo gioco.

D'ora in poi, però, vedremo i titoli 007 pubblicati da Amazon Games. Questo non dovrebbe sorprendere nessuno, dato che Amazon detiene i diritti sulla proprietà intellettuale di James Bond. L'unico motivo per cui non hanno pubblicato il primo gioco è che quell'accordo non era ancora stato concluso.

"Non abbiamo [realizzato First Light]. Abbiamo un interesse perché ora possediamo la proprietà intellettuale, ma quell'acquisizione è avvenuta dopo che l'accordo First Light IO era già stato concluso," ha dichiarato Jeff Gattis, responsabile di Amazon Games, in un'intervista con Polygon.

Gattis vede questa come una grande opportunità per ampliare la portata dei media 007, integrando videogiochi, film e TV. "Quella linea sta diventando molto più sfumata. Pensiamo che sia una vera opportunità per creare proprietà intellettuali che estendano — o in qualche modo espandono — serie TV e film," ha detto.

Amazon ha grandi progetti con crossover tra film e giochi. È prevista una serie di Tomb Raider insieme ai nuovi videogiochi, e c'è ovviamente anche il grande successo della serie Fallout. Ora, speriamo solo di sapere di più sui piani cinematografici per la prossima impresa di James Bond. Forse grazie al suo ruolo di Bond in First Light, Patrick Gibson si è guadagnato anche lui la possibilità di interpretare il ruolo dal vivo.