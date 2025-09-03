007 First Light L'edizione da collezione costa l'incredibile cifra di $ 300

HQ

Secondo le fughe di notizie, la Standard Edition di 007 First Light verrà lanciata a $ 70 su Playstation 5, Xbox Series X/S, PC e Switch 2. Tuttavia, se stai puntando a qualcosa di più appariscente, la Collector's Edition ti costerà l'incredibile cifra di $ 300. Secondo quanto riferito, gli annunci sono già apparsi su Amazon per PS5, Xbox Series X e PC.

Cosa includa esattamente questa edizione premium rimane un mistero, ma dato il prezzo elevato - quasi la metà del costo di una nuova console - i fan sperano in qualcosa di più di alcuni extra digitali e fuffa cosmetica.

007 First Light segna il principale progetto solista di IO Interactive, un'esperienza d'azione cinematografica che vede i giocatori nei panni di un giovane James Bond durante le sue prime missioni per l'MI6. Aspettati brutali combattimenti corpo a corpo, scontri a fuoco, gadget da spia, veicoli e ambienti giramondo, il tutto con l'attenzione tipica dello studio per la furtività e i dettagli.

Quindi la domanda rimane: prenderai First Light e quella Collector's Edition da $ 300 è abbastanza allettante da giustificare l'investimento?