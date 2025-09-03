007 First Light L'edizione da collezione costa l'incredibile cifra di $ 300
Grazie al sempre affidabile leaker billbil-kun, ora sappiamo che il gioco arriverà sia in Standard che in Collector's Edition, con quest'ultima che avrà un prezzo elevato.
Secondo le fughe di notizie, la Standard Edition di 007 First Light verrà lanciata a $ 70 su Playstation 5, Xbox Series X/S, PC e Switch 2. Tuttavia, se stai puntando a qualcosa di più appariscente, la Collector's Edition ti costerà l'incredibile cifra di $ 300. Secondo quanto riferito, gli annunci sono già apparsi su Amazon per PS5, Xbox Series X e PC.
Cosa includa esattamente questa edizione premium rimane un mistero, ma dato il prezzo elevato - quasi la metà del costo di una nuova console - i fan sperano in qualcosa di più di alcuni extra digitali e fuffa cosmetica.
007 First Light segna il principale progetto solista di IO Interactive, un'esperienza d'azione cinematografica che vede i giocatori nei panni di un giovane James Bond durante le sue prime missioni per l'MI6. Aspettati brutali combattimenti corpo a corpo, scontri a fuoco, gadget da spia, veicoli e ambienti giramondo, il tutto con l'attenzione tipica dello studio per la furtività e i dettagli.
Quindi la domanda rimane: prenderai First Light e quella Collector's Edition da $ 300 è abbastanza allettante da giustificare l'investimento?