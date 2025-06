007 First Light sarà il titolo del prossimo gioco di James Bond di IO Interactive

HQ

È stato un segreto mal custodito che IO Interactive, meglio conosciuto per la serie Hitman, sta lavorando a un nuovissimo gioco di James Bond. Quel progetto è stato ora annunciato ufficialmente dallo studio, insieme a un titolo: 007 First Light. In un sito teaser si legge:

"007 First Light è un nuovissimo videogioco di James Bond sviluppato e pubblicato da IO Interactive."

Questo suggerisce una storia che molto probabilmente si concentrerà sui primi giorni dell'agente, forse anche prima che guadagnasse il suo status 00 e la licenza di uccidere. Secondo i rapporti, IO dovrebbe rivelare maggiori dettagli sul gioco entro la fine della settimana.

Cosa speri di vedere da questo nuovo gioco di James Bond?