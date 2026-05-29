007 First Light sarebbe costato 200 milioni di dollari e ci sono voluti sette anni per essere sviluppata

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L'ingresso di IO Interactive nel mondo dello spionaggio è finalmente arrivato su PC, PS5 e Xbox Series X/S, dato che 007 First Light è ora stato lanciato e si è già rivelato un vero successo commerciale. Nelle prime 24 ore, il gioco è riuscito a spedire oltre 1,5 milioni di copie, il che, se prendiamo il valore base dell'edizione standard, circa £60, probabilmente significa che il gioco ha già incassato circa £90 milioni di ricavi per lo studio danese.

Quindi, come si confronta questo con il costo del gioco? In un nuovo rapporto dell'agenzia di stampa danese Ritzau (grazie, Eksta Bladet), si dice che 007 First Light è costato 1,3 miliardi di corone danesi per essere sviluppato, che equivale a circa £130 milioni/200 milioni di dollari. Detto ciò, non dovrebbe passare molto tempo prima che il gioco venga considerato un successo per lo studio, rendendo saldamente probabili i piani per ulteriori capitoli.

Le informazioni aggiungono anche che IOI ha impiegato sette anni per essere realizzato 007 First Light, il che significa che possiamo solo sperare che l'attesa per ulteriori capitoli sia una frazione di quel tempo, altrimenti ci vorrà ben oltre gli anni '30 prima che vedremo Patrick Gibson tornare nei panni di James Bond – a meno che non venga scelto anche lui per interpretare la versione live-action teatrale del personaggio, Cioè...

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