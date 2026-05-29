007 First Light, Steam Deck aumenti dei prezzi e The Witcher sono gli argomenti del 92° Programma di The Gamereactor

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TGIF! È di nuovo quel periodo della settimana, in cui torniamo per introdurti il weekend con un nuovo episodio di The Gamereactor Show. Per il 92° episodio del podcast, Alex ed io dedichiamo il nostro tempo a discutere alcuni degli argomenti più caldi della settimana, tra cui 007 First Light, aumenti dei prezzi dello Steam Deck, l'espansione Songs of the Past di The Witcher 3: Wild Hunt, e tutto questo prima di una breve anteprima dello State of Play in arrivo e di ciò che ci aspettiamo venga presentato durante la trasmissione.

È un evento intenso, in cui condividiamo opinioni polarizzate e approfondiamo le parti dell'ultima avventura di James Bond che ci sono piaciute e quelle che avrebbero potuto essere migliorate, prima di discutere degli impatti dell'aumento vertiginoso dei prezzi dell'hardware e di come CD Projekt Red introdurrà la terza (e ultima?) espansione di The Witcher 3.

Con molto in arrivo, assicurati di ascoltare l'ultimo episodio di The Gamereactor Show qui sotto, o sul tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.