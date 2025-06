1 morto e 14 feriti nell'attacco russo notturno a Odessa in Ucraina Diversi siti civili presi di mira mentre le difese aeree dell'Ucraina intercettano parte dell'assalto di droni su larga scala.

Un'ondata di attacchi di droni russi durante la notte ha causato distruzione nella città portuale meridionale dell'Ucraina di Odessa e a Kharkiv, nel nord-est, hanno detto venerdì le autorità locali e i pubblici ministeri.



"Nonostante il lavoro attivo delle forze di difesa aerea, ci sono danni alle infrastrutture civili, compresi edifici residenziali, un istituto di istruzione superiore, un gasdotto e auto private", ha detto il governatore locale Oleh Kiper su Telegram. Diversi edifici residenziali e infrastrutture ferroviarie sono stati colpiti, con un morto e quattordici feriti. Nonostante le difese aeree ucraine abbiano abbattuto molti dei droni in arrivo, sono state colpite diverse località, provocando incendi e danneggiando infrastrutture civili. ODESSA, UCRAINA - 21 LUGLIO 2021: Il Parco Greco di Odessa, in Ucraina, è un pittoresco parco urbano che celebra la cultura greca, con sculture, terrazze e viste panoramiche sul Mar Nero // Shutterstock