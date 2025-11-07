10 dei più grandi fallimenti cinematografici dell'ultimo decennio

HQ

Di recente, abbiamo dato un'occhiata ad alcuni dei più grandi fallimenti e successi che hanno scosso il mondo dei videogiochi nell'ultimo decennio. Dopo esserci concentrati su questo argomento, ora abbiamo deciso che è il momento di spostare la nostra attenzione sul grande schermo e di mettere in luce 10 dei più grandi fallimenti cinematografici degli ultimi dieci anni.

Prima di farlo, tuttavia, vale la pena ricordare che si tratta di una discussione più volatile, poiché in genere i giochi scadenti vendono male, quindi c'è molto crossover. Per quanto riguarda i film, alcuni dei migliori film possono ottenere risultati piuttosto scarsi al botteghino, quindi stiamo parlando dei fallimenti su una moltitudine di parametri, che si tratti di prestazioni al botteghino, accoglienza della critica e dei fan, il suo impatto più ampio sulla sua serie e persino il modo in cui da allora abbiamo guardato indietro a ciascun film. Naturalmente, mentre film come The Suicide Squad e Blade Runner 2049 si sono rivelati piuttosto tragici al botteghino, non li vedrai qui a causa del modo in cui non si allineano con gli altri fattori.

Comunque, regolamenti a parte, iniziamo con una scelta incredibilmente facile...

Non c'era niente di fantastico nei Fantastici Quattro del 2015

Parola mia, da dove cominciare con questo film. Non solo il tono e il tema erano completamente sbagliati, ma questo è stato uno di quegli strani tentativi di far sembrare un fumetto/film di supereroi non associato al materiale di partenza piuttosto "nerd". Il risultato finale furono personaggi mal interpretati, costumi noiosi e insignificanti, una trama che pochissimi potrebbero recitare fino ad oggi, e naturalmente una tragica proiezione nei cinema che consisteva in circa 170 milioni di dollari in biglietti. Per riferimento, questo è durante l'era dei supereroi degli anni 2010, quindi qualsiasi cosa al di sotto di almeno mezzo miliardo di dollari per un film di questo tipo è praticamente sbalorditiva. Per fortuna, il film del 2025 è molto meglio...

La mummia avrebbe dovuto rimanere morta

I film guidati da Brendan FraserThe Mummy sono cresciuti fino a diventare esempi di cult di un film d'azione e avventura fatto bene. Avevano i loro problemi senza dubbio, ma erano divertenti e memorabili, motivo per cui l'idea di riavviare questo universo con un'atmosfera più oscura e più stilizzata dell'orrore sembrava quasi folle. Ma grazie al potere di Tom Cruise abbiamo ottenutoThe Mummy un film che non aveva nulla del carattere e del fascino dei capitoli precedenti e si è dimostrato vivace e affascinante come un cadavere mummificato. Sembra che non ci sia nessuno là fuori nemmeno un po' convinto che l'"Universo Oscuro" di cui stava gettando le fondamenta possa essere sbocciato in qualcosa di importante.

King Arthur: Legend of the Sword è stato un ottimo esempio del fatto che Guy Ritchie dovrebbe attenersi ai gangster

Sulla carta, questo film sembrava un'idea piuttosto eccellente. Una fantastica rivisitazione della storia di Avalon e Re Artù, dipingendo un quadro che vedeva Charlie Hunnam nei panni del re inglese immaginario e collaborare con i suoi Cavalieri della Tavola Rotonda per fermare il tirannico leader di Jude Law. Ci sono voluti un gruppo di talenti promettenti, li ha messi sotto la direzione del spesso di successo Guy Ritchie, e il prodotto finale è stato... beh, povero nella migliore delle ipotesi. Il film ha finito per essere dimenticabile e privo di carisma, con il momento più iconico dell'intero progetto che ora è lo strano cameo di David Beckham nei panni di una guardia che difende la spada Excalibur. Oh, e il fatto che questo film non si sia avvicinato a recuperare il suo budget di produzione è solo un altro chiodo nella bara.

Sei anni dopo, abbiamo ancora incubi su Cats

Si potrebbe obiettare che i musical teatrali non hanno bisogno di essere trasformati in film, e prima del 2024 sarei molto d'accordo con questo. Wicked ha dimostrato che è possibile trovare il successo quando l'adattamento è gestito correttamente, qualcosa da cui tutti coloro che sono coinvolti in Cats potrebbero imparare una o due cose. La parte davvero difficile da digerire di questo film è che aveva un sacco di grande talento coinvolto davanti e dietro la macchina da presa. In teoria, questo film avrebbe dovuto trovare lo stesso livello di riconoscimento globale di qualcosa come Wicked, ma invece abbiamo avuto un film pieno di strani gatti umanoidi in CG in cui in vista della sua premiere, l'unica cosa di cui tutti volevano parlare era l'assurdo Butthole Cut. Col senno di poi, avere un gruppo di attori che sapevano cantare e ballare male nel cast principale probabilmente non è stata una grande idea... Non è stata una produzione costosa, per gli standard cinematografici, quindi daremo Cats quello, ma non è ancora andato in pareggio e questo è un altro esempio di quanto questo film sia stato un disastro.

The Matrix Resurrections era un insulto mediocre

Quando si guardanoThe Matrix i film, sono piuttosto incoerenti, ma non si può negare l'impatto che hanno avuto sulla fantascienza e persino il numero di persone che guardano il mondo. Stiamo vivendo in una simulazione? Il Matrix è reale? Queste non erano domande che l'uomo medio si poneva prima dellThe Matrix 'arrivo nel 1999. Inutile dire che forse la sfida più grande cheThe Matrix Resurrections ha dovuto affrontare è stata quella di consegnare un nuovo capitolo che ne valesse la pena, che potesse rimettere in carreggiata la serie dopo l'aberranteRevolutions, e il tutto con un budget ragionevole. Non è che abbia fallito, è solo che non ha mai avuto successo. The Matrix Resurrections è stato uno dei film più mediocri e attesi di tutti i tempi, offrendo un'avventura che pochi individueranno come una delle migliori della serie. Quindi nella migliore delle ipotesi andava bene, ma al botteghino era una storia diversa. Il film è costato 190 milioni di dollari (esclusa la sua gigantesca campagna di marketing) e poi ha faticato a incassare molto più del 75% di quello. Non è affatto eccezionale per una delle serie più iconiche della fantascienza.

Indiana Jones e il quadrante del destino mostra tutto ciò che non va a Hollywood

Ok, quindi questo film ha incassato quasi 400 milioni di dollari al botteghino e ha recuperato il suo budget di produzione. Se si conta il marketing, che spesso è più o meno lo stesso del costo di produzione, è ancora enormemente in rosso, ma almeno ha ripagato la produzione. È un successo, giusto? Quanto onestamente potrebbe essere così? Come può la Disney pagare un terzo di un miliardo di dollari solo per fare (di nuovo, nemmeno per commercializzare) un film mediocre come Indiana Jones and the Dial of Destiny ? Sono sicuro che questo film ha raggiunto molti su Disney+ e sui servizi on-demand, ma i film non possono e non avranno successo se i costi di produzione continuano a raggiungere queste vette, ed è per questo che Indy fa il taglio. Nessuno sano di mente sceglierà questo film tra i primi tre di Indiana Jones, e ci sono solo cinque film tra cui scegliere, e francamente la serie sarebbe stata meglio se non fosse mai stata realizzata, dato che un Harrison Ford geriatrico che si aggira per le grotte greche è tanto una tortura da guardare quanto probabilmente lo è stato in ginocchio per Ford...

The Marvels ha dimostrato che i Marvel Studios non possono semplicemente buttare via la vecchia spazzatura

Ho regolarmente parlato di come Marvel Studios abbia massacrato il Hulk nel suo universo live-action, ma un secondo vicino a sperimentare lo stesso destino è Carol "Captain Marvel" Danvers. Non le è mai stata data molta sostanza con cui lavorare, nonostante il personaggio abbia tutti i tratti per diventare un pilastro chiave del MCU per il suo futuro. The Marvels potrebbe aver appena messo una pallottola nella parte posteriore della testa di Carol. Questo film è uno degli orologi più difficili dell'intero MCU e anche il spesso carismatico Brie Larson ha faticato a spremere molto dalla narrativa dura come la roccia che è stata inventata. The Marvels avrebbe dovuto essere l'occasione per Carol di farsi avanti e diventare una chiave Avenger, ma invece tutto ciò che abbiamo appreso è che Ms. Marvel di Iman Vellani potrebbe essere il futuro, il che di per sé è una strana presa di posizione perché non è apparsa praticamente in nulla di sostanziale da questo film... E no, non sto contando Marvel Zombies perché non fa davvero parte dell'attuale MCU.

Joker: Folie a Deux si è rivelato una follia letterale

Qualcuno dovrebbe rinchiudere Todd Phillips in Arkham Asylum per questo film perché chiaramente è pazzo come il Joker. Il film originale è stato un successo così rivoluzionario che qualsiasi cosa di simile era probabilmente destinata a ottenere un successo simile almeno nelle vendite al botteghino, ma Phillips ha deciso di non farlo e ha fatto qualcosa di oggettivamente folle. Ha preso un dramma grintoso e oscuro e ha trasformato il sequel in un musical, e naturalmente alla maggior parte dei fan dell'originale non poteva fregarsene niente di quella transizione... Basta guardare le cifre del botteghino per averne la prova, dato che a seguito dell'originale da un miliardo di dollari, Folie a Deux ha appena incassato 200 milioni di dollari... A questo si aggiunge l'accoglienza immensamente scarsa della critica e dei fan, e il fatto che in qualche modo questo sequel è costato 200 milioni di dollari per le riprese e si hanno tutte le caselle spuntate per un fallimento, forse il più grande degli anni 2020.

Tron: Ares sta cercando di essere l'ultimo flop al botteghino

Il 2025 ha avuto finora due "flop" con Snow White come primo e Tron: Ares come ultimo.Snow White Il remake live-action è diventato un fallimento per una manciata di motivi, tra cui i suoi nani in CG, le scelte di casting come la sua schietta attrice protagonista e ora un po' odiata attrice antagonista, e il suo costo elevato. Ma chiamare questo un fallimento nel definire tutti i fallimenti è forse azzardato, perché l'iniziativa di remake live-action della Disney (meno Lilo & Stitch ) è stata incostante per anni. Quello che d'altra parte sembrava un viaggio in treno proiettile verso il disastro era Tron: Ares. E' stato dimostrato più e più volte che agli spettatori non interessa Jared Leto come attore, e allo stesso modoTron non è mai stato un grande successo nelle sale, quindi combinare le due cose, buttare oltre 200 milioni di dollari come budget, e poi aspettarsi qualcosa di diverso da una catastrofe è stata una follia. Chiunque abbia sostenuto e contribuito a rendere questo film una realtà alla Disney deve dare un'occhiata a se stesso e, allo stesso modo, è giunto il momento che Tron venga gradualmente eliminato nel passato, perché chiaramente non c'è un interesse per questa serie.

Praticamente l'intero DC Extended Universe

Man of Steel è uscito nel 2013, quindi secondo la definizione dei parametri di questo articolo, evita il giudizio, ma va bene anche perché è uno dei pochissimi DC Extended Universe film che non era spazzatura bollente. La maggior parte di tutto il resto che è stato buttato fuori in questo universo è stato piuttosto difficile da superare, con alcuni dei minimi più bassi tra cui Suicide Squad, Black Adam, Shazam! Fury of the Gods, The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom, Wonder Woman 1984 e, naturalmente, Justice League - e no, la versione di Zack Snyder (non erano entrambe le sue versioni...) non era molto, se c'è, meglio. In effetti, avresti difficoltà a sostenere che ogni singolo film del DCEU non è stato un fallimento in una certa misura, e che include progetti generalmente migliori come The Suicide Squad, Birds of Prey, Shazam! e così via. La miglioreWarner Bros. decisione che la DC abbia mai preso è stata quella di portare questo universo nel cortile e di metterlo fuori dalla sua miseria.

Menzione d'onore: l'universo di Spider-Man di Sony è stato un disastro tanto quanto il DCEU

Saremo veloci semplicemente elencando i film in Sony's Spider-Man Universe. Questo dovrebbe essere più che sufficiente per dimostrare il punto, quindi ecco qui; Venom, Venom: Let There be Carnage, Morbius, Madame Web, Venom: The Last Dance, Kraven the Hunter. È stato detto abbastanza.

