10 dei più grandi fallimenti dei videogiochi dell'ultimo decennio

Ci sono stati alcuni colossali fallimenti e passi falsi nell'industria dei videogiochi nel corso degli anni, così tanti infatti che se guardassimo alla storia dei videogiochi nel suo complesso, questo articolo potrebbe essere lungo pagine e pagine. Che si tratti di Atari che rilascia Nintendo, Sega che salta la pistola con i suoi lanci di console, Wii U, Xbox fraintendimento di ciò che i giocatori volevano con il Xbox One, Sony che lancia il PS3 con lo stesso prezzo di quello di una nuova auto, il Wii U, Konami che si divide con Hideo Kojima, il Wii U, il Wii U, il Wii U... Hai capito il punto. È per questo che ci stiamo concentrando sull'ultimo decennio e sui fallimenti e gli errori che hanno definito questo settore dal 2015.

Suicide Squad: Kill the Justice League quasi assassina Rocksteady

Uno dei migliori e più rispettati sviluppatori di videogiochi di tutti i tempi, noto per aver realizzato eccellenti esperienze d'azione per giocatore singolo con un'enfasi sul combattimento corpo a corpo, ha il compito di realizzare un progetto multiplayer, live-service, orientato al combattimento a distanza. Sulla carta non ha mai avuto senso e in pratica non è stato molto meglio. In effetti, questo è un pensiero così difficile a cui tornare, poiché chiunque abbia giocato a Suicide Squad: Kill the Justice League saprà che ci sono alcuni buoni elementi in questo gioco, dimostrando che sotto la superficie di tutto il resto che non funziona c'è ancora il Rocksteady che conosciamo e amiamo. Riporta indietro i giorni Arkham e, per l'amor del cielo, lascia che Rocksteady cuocia!

L'evoluzione di Overwatch in Overwatch 2 decima il potenziale di un ex vincitore del Gioco dell'anno

Alcuni diranno che Overwatch ha derubato Doom e persino Uncharted 4: A Thief's End di un titolo di Gioco dell'Anno nel 2016, ma indipendentemente dalla tua posizione al riguardo, non si può negare che lo sparatutto eroico di Blizzard abbia praticamente ridefinito ciò che ci aspettavamo da questo tipo di giochi. Ha presentato un cast carismatico e un mondo pieno di speranza con così tante opportunità e profondità, e c'è stata una buona direzione in cui è stata presa una buona direzione con un supporto extra che sembra impostare questo gioco per un lungo futuro di successo. Ma poi Blizzard ha deciso di fare un sequel, un progetto che ha richiesto troppo tempo per essere realizzato e ha bloccato qualsiasi progresso del gioco originale, prima di lanciarlo con una mancanza di nuovi contenuti significativi e un'attenzione eccessiva alle parti dell'esperienza che i giocatori non potevano interessare. Torniamo ad oggi, e Overwatch 2 è una frazione della sensazione di successo che Overwatch era anche solo un paio d'anni dopo il suo lancio.

BioWare... Tutto ciò che riguarda BioWare...

Gli anni 2010 in realtà sono iniziati piuttosto bene per BioWare. Il famoso sviluppatore ha presentato Star Wars: The Old Republic, Mass Effect 3, Dragon Age: Inquisition e anche alcuni altri progetti. Ma poi le cose sono andate male e molto, molto rapidamente. Mass Effect: Andromeda è arrivato e si è dimostrato lontano dal bersaglio, con Anthem previsto per un ritorno alla forma per lo studio. Ma questo gioco è stato ancora più di un colossale fallimento, dimostrando di essere una completa mancanza di ciò che i fan si aspettavano da questo sviluppatore. Poi, l'anno scorso, è arrivato Dragon Age: The Veilguard e non è arrivato con i fan nel modo in cui BioWare giochi così spesso facevano. Si è arrivati al punto, soprattutto dopo la grande acquisizione sostenuta dall'Arabia Saudita da parte di EA, che molti vedono l'imminente Mass Effect come un gioco da fare o morire, e francamente qualsiasi studio che sopravvive a quattro flop consecutivi dovrebbe considerarsi incredibilmente fortunato, quindi è difficile non essere d'accordo sul fatto che il gioco pianificato non sia altro che il lancio più importante nella storia di BioWare.

MindsEye sembra essere il flop del 2025

Non è che i fan si aspettassero cheGrand Theft Auto MindsEye spodesti dal suo trono, ma c'era una ragionevole speranza che uno sviluppatore, guidato dallo stesso uomo che ha contribuito a rendere GTA quello che è oggi, con un buon sostegno finanziario e da parte degli editori potesse produrre qualcosa degno di essere celebrato. Questo non era affatto quel gioco. MindsEye si rivelò un disastro oltre ogni misura. Il gioco era un disastro tecnico, mancava di contenuti, la storia era insignificante e alla fine si rivelò un tale fallimento che presto lo sviluppatore fu colpito da licenziamenti con molti ex dipendenti che uscirono allo scoperto e criticarono attivamente la leadership e la cultura tossica che promuovevano.

Concord sembra essere il flop del 2024

Quando si pensa ai fallimenti dei videogiochi degli ultimi tempi, nessun titolo si distingue allo stesso modo di quello di Concord. Lo sparatutto di eroi pubblicato da Firewalk Studios Sony Interactive Entertainment è arrivato a impressioni incredibilmente mediocri e una completa mancanza di interesse da parte dei fan che ha faticato a superare anche i 700 giocatori simultanei su Steam al debutto a fine agosto... I dati per i giocatori PS5 non sono mai stati condivisi, ma chiaramente non sono andati molto meglio sulla piattaforma perché solo pochi giorni dopo l'arrivo, Sony ha staccato la spina al gioco, lo ha tolto dalle vetrine e ha rimborsato gli acquirenti, e da settembre 2024 non è stata più detta una parola su Concord.

Redfall distrugge da solo Arkane Austin

Arkane Austin era una volta uno sviluppatore che si associava al meglio. Ha guidato lo sviluppo dell'amato Prey e ha contribuito a dare vita anche a Dishonored e Deathloop. Ma ha anche creato il deludente Redfall, un gioco che, sebbene non sia così incasinato come Concord e MindsEye, merita il suo posto nella lista perché ha praticamente ucciso questo studio. Sì, quasi un anno dopo l'arrivo di Redfall e mesi di tentativi di riportare il gioco in carreggiata e all'altezza degli standard di ciò che prometteva ai fan, è stata presa la decisione che quando è troppo è troppo e poco dopo lo studio è stato chiuso e Redfall ora rimane un titolo d'azione e avventura completamente mediocre e una triste lapide sulla tomba di questo sviluppatore un tempo talentuoso.

Il reboot di Saints Row non riesce ad essere nulla che i fan della serie volessero

Il riavvio Saints Row è stato qualcosa di cui i fan sono stati entusiasti per molto tempo. Un'alternativa più caotica e meno concreta a Grand Theft Auto ? Iscrivici! Tuttavia, ciò che Volition e l'editore Deep Silver alla fine hanno presentato era tutt'altro che previsto, offrendo invece un'esperienza strana e fraintesa sugli hipster che diventano gangster. Non è mai sembrato Saints Row dal primo momento e per aggiungere a questo il lancio è stato ostacolato da problemi di prestazioni, rendendo alla fine questo un costoso fallimento che ha presto portato alla chiusura di Volition dopo che sono entrati a far parte della più ampia famiglia Gearbox Entertainment sotto il dominio del sempre adorabile Embracer Group.

MultiVersus non cattura un fulmine in una bottiglia una seconda volta

Questo è strano perché MultiVersus è stato in realtà un grande successo quando è arrivato e sembrava essere una parte infallibile e coerente del più ampio panorama dei giochi di combattimento. Ma qui stava il trucco; Questo è stato durante un periodo beta che non è mai stato destinato a durare. Così, quando Player First Games alla fine ha tolto il titolo per finirlo - un processo che ha richiesto molto più tempo del previsto a causa dell'aggiornamento del motore di gioco e simili - i fan semplicemente non erano più interessati al gioco. Il titolo, una volta un fulmine in bottiglia, è stato lanciato quasi a zero voglie, il che ha significato quasi un anno intero prima del giorno del lancio, e il progetto è stato chiuso definitivamente.

Electronic Arts offre un successo facile da usare con le "meccaniche a sorpresa" di Star Wars: Battlefront 2

Electronic Arts ha fatto alcune cose veramente diaboliche nel corso degli anni, scelte di design che sembrano semplicemente malvagie dal punto di vista dei consumatori, e sono cose come questa che vedono costantemente l'azienda trattata come un antagonista dai giocatori esperti. Prima del disastro che è stato Battlefield 2042, DICE ha avuto un altro disastro tra le mani quando ha servito Star Wars: Battlefront II nel 2017, poiché questo sparatutto anticipato presentava ciò che i dirigenti di EA chiamavano affettuosamente "meccaniche a sorpresa". Erano loot box e i fan odiavano tutto. In effetti, hanno quasi da soli distrutto un gioco altrimenti piuttosto forte, dimostrando ancora una volta che è molto difficile fidarsi di EA quando si tratta di prendere buone decisioni per i suoi fan.

LawBreakers ha avuto tutto il clamore e nessuna delle vendite

Infine, dobbiamo menzionare Boss Key Productions ' LawBreakers. Questo è stato un gioco affascinante perché prima del lancio sembrava essere una grande innovazione e un punto di svolta emozionante per il genere sparatutto. Ha avuto una massiccia campagna di marketing, un gameplay promettente e recensioni positive, ma poi non è riuscito a vendere e ad atterrare con i consumatori, essendo un tale disastro che circa un anno dopo il debutto ha chiuso i suoi server ed è scomparso dalla faccia del pianeta. È stato un chiaro esempio di quanto possa essere spietato il business dei videogiochi.

Menzione d'onore: rivelazione di Diablo Immortal "non avete i telefoni"

Come nota finale, non possiamo dimenticare uno dei momenti più famigerati della storia recente dei videogiochi. Il giorno in cui Blizzard è salito sul palco di BlizzCon 2018 per rivelare un nuovo Diablo, solo per essere una controparte mobile di cui il pubblico rabbioso non poteva davvero divulgare alcun entusiasmo. Quando Diablo Immortal è stato presentato per la prima volta al mondo tra i grilli e un silenzio inquietante, ha presto portato lo sviluppatore Wyatt Cheng a pronunciare una frase che avrebbe riecheggiato per tutta l'eternità - come direbbe Maximus Decimus Meridius - il famoso "non avete i telefoni?" Naturalmente, questo è diventato un meme e un altro esempio concreto di come i dirigenti e i fan del gioco possano essere disconnessi nello spettro di ciò che sperano dal loro sviluppatori preferiti.

