10 dei più grandi successi cinematografici dell'ultimo decennio

HQ

Nelle ultime due settimane, abbiamo dedicato un po' di tempo a parlare dei più grandi fallimenti nell'industria dei videogiochi nell'ultimo decennio, e allo stesso modo anche dei più grandi successi. Dopodiché, ci siamo spostati sul settore cinematografico per mettere in luce i maggiori fallimenti in questo settore, e ora, come ci si potrebbe aspettare, è il momento di parlare dei più grandi successi.

Avengers: Endgame ha consegnato una conclusione che permeerà la storia

Non potevamo iniziare senza parlare del punto finale del Infinity Saga (sì, Spider-Man: Far From Home era tecnicamente l'ultima parte...). Ciò che Disney eMarvel Studios sono riusciti a ottenere con i circa 20 film che hanno costituito quest'epoca delMarvel Cinematic Universe è a dir poco notevole. Potrebbe essere ricordata come una delle più grandi rivoluzioni culturali nella storia del cinema, dato che per la maggior parte degli anni 2010 si è parlato di questo mondo e di come ogni film abbia fatto avanzare un po' di più la narrazione più ampia. La parte speciale di Avengers: Endgame era che era un atterraggio perfetto. Era come guardare una ginnasta fare una tripla doppia e poi atterrare senza un brivido di preoccupazione. È stato emozionante, ricco di azione, emotivo e ha lasciato un segno come pochi altri film e serie hanno mai avuto. Per non parlare dei quasi 3 miliardi di dollari di vendite di biglietti nelle tasche della Disney...

Avatar: La via dell'acqua ha consacrato James Cameron come boss finale al botteghino

Parlando di Disney e di guadagni multimiliardari, non possiamo non includere Avatar: Way of Water. Qualsiasi film che superi la quasi mitica soglia dei 2 miliardi di dollari, diventando anche il terzo film più grande di tutti i tempi, non può essere altro che un successo sbalorditivo. È un'opinione ragionevole affermare che questo film non è forte come l'originale, ma ciò che non si può negare è che Way of Water aveva anche una montagna di aspettative e anticipazioni sulle sue spalle, eppure si è comportato come pochi altri hanno mai fatto. James Cameron è il boss finale del botteghino, e Way of Water ha fatto un ulteriore passo avanti per dimostrarlo, ma la domanda ora è se Fire and Ash lo farà anche lui.

Annuncio pubblicitario:

Ne Zha 2 ha mostrato la potenza del pubblico cinese

Come nota finale sulle voci che ruotano principalmente attorno alla vendita dei biglietti, abbiamo Ne Zha 2, un sequel animato cinese che è diventato un successo così immenso nel suo paese natale che ha quasi superato la soglia dei 2 miliardi di dollari grazie ai soli spettatori nazionali... Questo film ha raggiunto qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato né avrebbe mai pensato possibile. Ha galvanizzato un pubblico come mai fatto mai, ha infranto e stabilito nuovi record per i film d'animazione da invidiare, e si è consolidato come uno dei sette incassi da 2 miliardi di dollari di sempre. Se Ne Zha 2 non è un mega successo, non sappiamo cosa lo sia.

Annuncio pubblicitario:

Gli streamer e l'on-demand diventano i re

La pandemia ha messo a segno un gancio destro a tutta forza sul botteghino e stiamo ancora aspettando che si riprenda e inizi a combattere. Si riprenderà, alla fine, quando i fan si renderanno conto di quanto gli manchi la bellezza e la magia del grande schermo, ma da diversi anni ormai, il modo di consumare intrattenimento e film è a casa o attraverso gli streamer. È diventato un mercato così importante che le aziende che hanno una frazione della storia dei giganti della produzione stanno ora presumibilmente cercando di acquistare i giganti affermati a titolo definitivo, con Netflix che sarebbe interessato ad acquisire l'intero Warner Bros. Se gli streamer e l'on-demand non fossero ora i re dell'intrattenimento, questo sarebbe davvero lo status quo?

Barbenheimer ha definito il 2023

Quando è diventato chiaro che Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan avrebbero debuttato nello stesso momento, abbiamo iniziato tutti a scherzare su quanto fossero diversi i due progetti, prima di "spedirli" come due celebrità goffe e abbattute. Nessuno si sarebbe aspettato che questo avrebbe creato il fenomeno culturale che avrebbe definito il 2023, quando Barbenheimer ha conquistato il mondo, vedendo entrambi i film beneficiare l'uno dell'altro, catapultandoli a ben oltre 2 miliardi di dollari di vendite di biglietti se combinati. Milioni di persone si sono riversate nei cinema in boa di piume rosa per guardaBarbie rle, mentre milioni di altri si sono sistemati per una drammatica epopea di tre ore, e il risultato finale è stata una storia di successo che ricorderemo deliziosamente per gli anni a venire.

Tom Cruise ha continuato ad essere l'epitome di una star del cinema di serie A

In un'epoca di schermi blu e verdi e di effetti digitali e CG, l'Tom Cruise invecchiamento ha continuato ad essere il primo esempio di una star del cinema al suo meglio. Negli ultimi dieci anni, Cruise è apparso in tre Mission: Impossible film in cui ha eseguito innumerevoli acrobazie fisiche che ti hanno fatto cadere la mascella per la pura meraviglia, e come un modo per resettare la sua tavolozza, un sequel tanto atteso di Top Gun dove ha trascorso un sacco di tempo pilotando il suo aereo a reazione come un maniaco assoluto. L'attore drogato di adrenalina rimane un'attrazione per gli spettatori dopo quattro decenni di lavoro grazie al suo impegno per l'azione autentica, e francamente il giorno in cui Cruise farà un passo indietro dal gettarsi dagli edifici e dagli aerei sarà un giorno triste per il cinema nel suo complesso.

Gli adattamenti dei videogiochi sono diventati (per lo più) guardabili

Per anni e anni, ogni tentativo di trasformare un videogioco in un film ha portato al disastro. Che si tratti di una configurazione creativa che non si addiceva all'opera o semplicemente di un budget basso che forniva spazzatura terribile, ci siamo abituati a sentire un videogioco adattato da Hollywood come un cattivo presagio. Ma le cose hanno iniziato a cambiare e gli adattamenti stanno migliorando. Persone più esperte e adatte vengono incaricate di questi progetti e anche gli sviluppatori e gli editori (ora grazie alle loro immense dimensioni) hanno un maggiore controllo creativo sulla produzione. Il risultato è The Super Mario Bros. Movie, Sonic the Hedgehog, A Minecraft Movie, Detective Pikachu, Five Nights at Freddy's, Mortal Kombat, Uncharted e altro ancora. Ci sono ancora molti esempi di fallimenti colossali, ma ora siamo anche più a nostro agio nel sentire che un adattamento è in lavorazione, forse anche eccitati...

Everything Everywhere All At Once diventa il film più premiato di sempre

È uscito dal nulla ed è diventato uno dei film più acclamati di tutti i tempi. Everything Everywhere All At Once ha debuttato nel 2022 e presto ha preso d'assalto la maggior parte delle cerimonie di premiazione di quella stagione. Al momento in cui scriviamo, su IMDB il film ha ben 397 vittorie (sette delle quali sono Oscar) e altre 379 nomination. Per un film che è costato più di 25 milioni di dollari, questa è un'impresa piuttosto notevole, senza contare il fatto che ha anche incassato quasi sei volte il suo budget di produzione al botteghino. Potrebbe non essere stato un colosso della vendita di biglietti, ma pochi hanno mai rivaleggiato con il bottino di argenteria che questo film è riuscito a ottenere.

Denis Villeneuve parte per una delle più forti corse di cinque film di tutti i tempi

Quando si guarda ai registi moderni, ce ne sono solo una manciata che hanno lo stesso successo e acclamazione di Denis Villeneuve. Si potrebbe giustamente obiettare su Christopher Nolan, che è stato vicino a prendere questo posto, ma il regista britannico non è stato produttivo come il canadese negli ultimi dieci anni, e se avete bisogno di prove, lasciatemi elencare i suoi cinque notevoli sforzi registici; Sicario, Arrival, Blade Runner 2049, Dune, Dune: Part Two. Se dovessimo ripetere questa premessa dell'articolo tra un decennio, c'è una possibilità molto reale che Villeneuve faccia il taglio ancora una volta, dato che all'orizzonte immediato ha Dune: Part Three, il prossimo James Bond, e altre due idee in cantiere su una guerra nucleare e astronauti che prevengono i disastri. Bravo, Denis. Cos'altro c'è da dire?

Sony Pictures Animation aggiorna i film d'animazione

Infine, come non menzionare Sony Pictures Animation, dove in un'epoca in cui la maggior parte dei film d'animazione di Hollywood fanno del loro meglio per copiare lo stile carino della Pixar, hanno sorpreso molti con un nuovo approccio innovativo che ha aperto gli occhi a innumerevoli altri su nuove possibilità. Potresti ricordare di aver visto Spider-Man: Into the Spider-Verse nei cinema per la prima volta e di essere rimasto sbalordito. È stato questo eccellente film che ha aperto la strada a progetti altrettanto sorprendenti come Puss in Boots: The Last Wish, The Wild Robot, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Nimona e persino altri successi come The Mitchells vs. The Machines Sony Pictures Animation e KPop Demon Hunters. L'animazione non è mai stata così coinvolgente e possiamo ringraziare Sony Pictures Animation per questo.

Ci siamo persi qualche grande successo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.