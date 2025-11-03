10 dei più grandi successi videoludici dell'ultimo decennio

HQ

Di recente, abbiamo dato un'occhiata ad alcuni dei più grandi fallimenti che hanno scosso il mondo dei videogiochi nell'ultimo decennio. Quindi, è giusto che, adottando un tale punto di vista, capovolgiamo anche il copione e concentriamo i nostri sforzi su dieci dei più grandi successi dell'ultimo decennio.

Tutti quelli che conosci hanno giocato a Pokémon Go nel 2016

Come potevamo non iniziare da qui? Nel 2016, in estate, Niantic ha lanciato un gioco mobile di realtà aumentata con The Pokémon Company. Conosciuto come Pokémon Go, chiedeva alle persone di andare in giro per catturare mostri tascabili e vivere un viaggio Pokémon come nessun altro. Sebbene fosse diverso da ciò che i fan di lunga data conoscono dei Pokémon, si è rivelato un immenso successo in tutto il mondo, al punto che non potevi andare da nessuna parte senza vedere persone che catturavano Pokémon per le strade della città e in campagna.

PUBG: Battlegrounds accende un incendio...

Quando si pensa all'ultimo decennio, il gioco ha generalmente dato vita a due idee enormi e fondamentali. Uno è il battle royale, la premessa di far entrare 100 giocatori in una lobby e lasciarli combattere fino a quando non rimane un unico vincitore. Alla fine del 2025, ci sono innumerevoli giochi battle royale, e ancora di più che sono andati e venuti, ma in realtà possiamo puntare il dito contro Brendan "PlayerUnknown" Greene per la sua creazione di PUBG: Battlegrounds come colui che ha tracciato un percorso da seguire per tutti gli altri. Ancora oggi un successo immensamente popolare, PUBG è senza dubbio uno dei più grandi successi dell'ultimo decennio.

... e Fortnite soffia sul fuoco ad altezze inesplorate

PUBG è PUBG ma quando si tratta di un battle royale di una scala come nient'altro, Epic Games ' Fortnite sta come uno-di-uno. Nell'ultimo decennio, Fortnite è passato da una versione più carina e accessibile del battle royale al miglior esempio di metaverso fino ad oggi, grazie alla sua immensa gamma di crossover e collaborazioni. Si potrebbe obiettare che Fortnite è stato il videogioco di maggior successo e influente dell'ultimo decennio, ma deve dare almeno qualche fiore a PUBG per essere il pioniere.

Fuga da Tarkov stabilisce il precedente per l'altra grande tendenza

Passando dal battle royale, l'altra tendenza che è sbocciata in un modo che pochi avrebbero immaginato è la premessa degli sparatutto di estrazione. Come i BR, è un prodotto del multiplayer online che diventa più facile e meglio supportato, consentendo idee più creative, e il risultato è un'attività tesa e impegnativa in cui puoi vincere alla grande o perdere tutto. È un'esperienza che si ama o si odia, ma è anche assurdamente popolare e tutti noi possiamo ringraziare Escape from Tarkov per essere il vero pioniere di successo su questo fronte. È forse una scelta più azzeccata che mai, considerando che il gioco lascerà finalmente l'accesso anticipato a novembre.

Remedy Entertainment offre due dei giochi più impressionanti fino ad oggi

Guarda, FBC: Firebreak è stato un grosso fallimento e non si può negarlo. Ma Remedy Entertainment merita di essere qui per due motivi. Il primo è Control e Alan Wake 2, due giochi francamente eccezionali e i migliori esempi di ciò che questo sviluppatore finlandese può produrre. Entrambi i giochi sono probabilmente i due migliori titoli usciti nei rispettivi anni, e questo è a dir poco invidiabile. Ma l'altra ragione è che Remedy ha stabilito un precedente da cui molti sviluppatori/editori potrebbero imparare. Si tratta di un team che non definisce il successo di un gioco in base alle vendite del lancio, ma piuttosto le prestazioni di un gioco a lungo termine. È per questo che nessuno si è preoccupato che Alan Wake 2 non abbia venduto a pane battuto al lancio, perché Remedy sa che i suoi giochi hanno gambe e che con il tempo non solo compenseranno i loro costi, ma diventeranno semplicemente un puro flusso di entrate. È una pratica commerciale da cui molti possono imparare ed è sufficiente per rendere questo studio un ottimo esempio di successo.

Rocket League trova il fondo della rete

L'ultimo decennio ha visto un vero e proprio aumento dei videogiochi free-to-play che hanno configurazioni piuttosto semplicistiche ma offrono infinite ore di intrattenimento. A tal fine, Psyonix di Rocket League deve fare il taglio perché francamente è diventato un colosso assolutamente notevole che i fan di tutte le età e dati demografici possono apprezzare. Ancora oggi, Rocket League esiste nella stessa conversazione di Fortnite, Roblox, Minecraft e tutti gli altri successi accessibili e senza tempo che i fan affollano per un'azione infinita o rapida.

Kojima Productions diventa un fenomeno globale

Quando Hideo Kojima si separò da Konami per creare il proprio studio di sviluppo, la domanda riguardava chi se la sarebbe cavata meglio; il famoso sviluppatore giapponese o l'editore senza tempo? Konami è stato un po' in crisi, da cui sta certamente uscendo, ma Kojima Productions ha raggiunto vette introvate. Dopo dueDeath Stranding giochi, il cielo è ora il limite per lo sviluppatore, con adattamenti in arrivo, nuovi progetti in lavorazione insieme a PlayStation e Xbox e lo stessoKojima che prende davvero il suo posto nell'élite del regno creativo.

Vampire Survivors diventa l'ossessione di tutti

Ci sono frequenti piccoli giochi indie che arrivano e diventano enormi successi, con esempi più recenti che sono Peak, Lethal Company e persino Balatro. Ma Vampire Survivors esiste nel suo piccolo regno perché il gioco è venuto fuori dal nulla e si è rivelato una sensazione così immensa che ora stiamo vedendo tutti i tipi di copie da pesci più grandi. Progettato per essere incredibilmente facile da imparare e giocare, ricco di profondità per farti divertire e apprezzabilmente conveniente, il titolo di Poncle è un vero successo.

Hazelight ricorda al mondo perché amiamo la modalità cooperativa

Si potrebbe obiettare che laHazelight guidata da Josef Fares sta attualmente trascinando sulle spalle il settore dei videogiochi cooperativi. L'ultimo decennio non è stato altro che un esempio di ciò: A Way Out, It Takes Two e Split Fiction, questo sviluppatore ha dimostrato che i giochi solo cooperativi non sono solo rilevanti, ma anche enormi successi se gestiti correttamente. Oltre 35 milioni di copie vendute tra i tre giochi, che non riflettono nemmeno marginalmente il numero di giocatori a causa della funzione di facile utilizzo Friend Pass, dimostrano quanto successo sia stato quel Hazelight.

Baldur's Gate III ottiene un successo da record

Forse il gioco più votato e acclamato dell'ultimo decennio. Larian Baldur's Gate III è arrivato e ha dimostrato al mondo che il settore cRPG è ancora molto vivo e vegeto. Oltre al successo record dei premi e alle decine di milioni di copie vendute, il motivo per cui BG3 è un tale successo è che ha introdotto un sacco di scelte di design dell'accessibilità apprezzabili, il tutto continuando ad espandere l'esperienza con tonnellate di miglioramenti e miglioramenti post-lancio. Sviluppato per i giocatori, con l'aiuto dei giocatori, BG3 potrebbe essere il gioco che definisce gli anni 2020, anche se Grand Theft Auto VI avrà senza dubbio qualcosa da dire al riguardo.

