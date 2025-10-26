10 giochi che Warner Bros. dovrebbe realizzare in questo momento

HQ

Questo potrebbe essere un articolo un po' inutile da scrivere, considerando che la Warner Bros. ha ammesso attivamente che è in vendita. Ma immagino che chiunque finisca per acquistare i diritti delle sue IP o lo studio stesso potrebbe anche usarlo come attività di brainstorming su quali giochi lo studio potrebbe e dovrebbe realizzare. Senza ulteriori indugi, andiamo.

Un gioco di Teen Titans

So che Suicide Squad: Kill the Justice League non ha funzionato, ma l'idea di un gioco cooperativo simile ad Arkham non era necessariamente negativa secondo me. Il problema era che Rocksteady legava inspiegabilmente il gioco all'universo di Arkham e lo rendeva live-service. Il live-service significa che non puoi davvero avere una storia soddisfacente e il semplice sistema di sparatutto looter si è rivelato troppo blando per dare un significato ai personaggi.

Dico di fare un altro tentativo con una squadra diversa, vale a dire i Teen Titans. Hanno avuto molto successo con le loro serie animate, eppure c'è ancora molto spazio da esplorare nell'adattamento di questi personaggi. Inoltre, se fatti bene, creerebbero tutti stili di gioco incredibilmente distinti. Salvare una città dal crimine con i tuoi amici può ancora funzionare, se lo rimuoviamo dalla linea temporale di Arkham, ora pesantemente confusa, e non cerchiamo di incassare il passato clamore di Suicide Squad.

Un altro Mortal Kombat: Monaci Shaolin

Questo probabilmente metterà alla prova quanto il bug della nostalgia abbia preso il sopravvento su tutti i nostri cervelli, ma dopo che Mortal Kombat 1 ha lasciato un po' l'amaro in bocca alla community, sarebbe bello vedere la serie correre un rischio che non sia solo una sciocchezza del multiverso temporale. Shaolin Monks era un gioco d'azione e avventura in cui si giocava nei panni di Liu Kang e Kung Lao.

Per questo gioco, credo che si potrebbero effettivamente abbandonare questi due e fare il gioco invece sui ninja che finiscono sempre sulla copertina: Sub-Zero e Scorpion. Diamine, chiamatelo qualcosa come Path of the Lin Kuei e fatelo parlare di Cyrax e Sub-Zero per quanto mi interessa, ma se vogliamo commercializzare questa cosa, potremmo aver bisogno di alcuni volti più riconoscibili. Una nota positiva per quanto riguarda la linea temporale, potremmo realizzare questo gioco su qualsiasi versione di Sub-Zero e Scorpion, lavorando insieme per una serie di motivi.

Un gioco d'azione di Game of Thrones con il sistema Nemesis

Ok, quindi Wonder Woman non ha funzionato. Abbiamo utilizzato la maggior parte delle idee per la storia del Nemesis System de Il Signore degli Anelli, quindi che ne dici di passare a un'altra ambientazione fantasy? Game of Thrones o A Song of Ice & Fire ha bisogno di un buon videogioco. La storia di Telltale andava bene, il gioco di ruolo mediocre, quindi che ne dici di avere un gioco d'azione con combattimenti pesanti e ben ritmati e la capacità di crescere fino a odiare veramente i nemici che appaiono da qui.

Ho due idee su come funziona questo gioco. O si svolge oltre la Barriera durante la Lunga Notte, dove le nemesi potrebbero essere White Walkers o altri che continuano a tornare a darti la caccia, o evolversi da normali non morti. Oppure, l'abbiamo ambientato durante la ribellione di Robert, con alcune casate e i loro migliori guerrieri che iniziano a odiarti mentre ti fai strada con i buoni verso Approdo del Re.

Ingiustizia 3

Ok, questo è abbastanza facile. Injustice non ha avuto una nuova voce in quasi dieci anni, e mentre la tagliente storia del malvagio Superman potrebbe essere stata esagerata ora grazie a The Boys e Invincible, trovo difficile immaginare che i fan della DC direbbero di no a combattimenti cinematografici più ridicoli con i loro personaggi preferiti.

Con l'ascesa del DCU, ora sembra il momento perfetto per far conoscere ai fan più personaggi attraverso un gioco come Injustice. Anche la meccanica di assistenza di NetherRealm in Mortal Kombat 1 sembrava molto più adatta a un'esperienza da supereroe, facendo desiderare ancora di più ai fan un'altra Ingiustizia. Si potrebbe dire che il fatto che non ne abbiamo ancora uno è un po' un... ingiustizia.

Un gioco di avventura Adventure Time

Adventure Time potrebbe non essere l'IP più redditizia in circolazione, ma la Warner Bros. la possiede ed è chiaramente intenzionata a mantenerla con lo show Fiona and Cake. Penso quindi che un videogioco nell'ambientazione potrebbe davvero funzionare a meraviglia, soprattutto se abbracciasse il mondo unico di Adventure Time e la sua fanbase invecchiata.

Per invecchiamento intendo che le persone hanno in gran parte smesso di guardare Cartoon Network ora, ma continueranno a guardare Fiona and Cake su HBO Max. Pertanto, la Warner potrebbe realizzare un'avventura cinematografica in 2D nello stile dello show, con un po' più di sfumature e una narrazione complessa che ruota attorno al mondo dei cartoni animati che amiamo. Qualcosa di simile alle vecchie avventure di Telltale, forse, con un mistero da esplorare.

Il gioco Lego definitivo

Abbiate pazienza con me ragazzi... e se Lego Kingdom Hearts? Non proprio Lego Kingdom Hearts, ma cosa succederebbe se potessimo vedere una combinazione di universi Lego con una narrazione simultanea, completa dello stile di umorismo e stravaganza di Lego. Warner probabilmente non può radunare tutti i personaggi che abbiamo visto nei precedenti giochi Lego, ma potremmo vedere un enorme roster che si incrocia in questo gioco, il che sembrerebbe un allontanamento da qualsiasi cosa abbiamo visto prima.

Sì, questo potrebbe fare la fine di quel terribile gioco Funko, ma è per questo che l'ho presentato come un'esperienza simile a Kingdom Hearts. Prendi un omino Lego a caso come nostro protagonista, raccogliendo alleati da altri universi lungo la strada. Un po' come il film Lego, tranne per il fatto che non abbiamo bisogno della parte del mondo reale e possiamo impazzire con la stranezza.

Un CRPG del Signore degli Anelli

Un genere a cui mi sono personalmente affezionato negli ultimi anni sono i CRPG. Il combattimento a turni, la visione strategica e le ore di narrazione ti aiutano davvero a immergerti in un mondo, e penso che qualcosa del genere farebbe miracoli nel mondo del Signore degli Anelli.

Non lo imposterei nello stesso momento dei film o dei libri principali. Forse nella Seconda Era, da qualche parte lontano dai nostri eventi principali. Costruiamo un gruppo, sconfiggiamo un cattivo ed esploriamo alcuni dei luoghi più belli della Terra di Mezzo. Ovviamente, la gente vuole anche un gioco di ruolo d'azione, ma si dice che uno sia in fase di realizzazione.

Un gioco di Arkham Nightwing

Realizzare qualsiasi tipo di gioco di Batman: Arkham sarà difficile per Rocksteady ora. Nella linea temporale principale, Joker è morto, e così anche Batman dall'aspetto di Suicide Squad: Kill the Justice League. Con Kevin Conroy che se n'è andato, penso che sia ora che qualcun altro si faccia avanti per difendere Gotham.

Nightwing può ancora essere tosto, avere meccaniche simili al nostro eroe di Arkham, ma sarà un nuovo inizio. Un'opportunità per una nuova storia, anche se ci atterremo agli eventi dei giochi precedenti che sono canonici. Con il giusto team di sceneggiatori, questo potrebbe davvero funzionare e riportarci ai giorni di gloria di Arkham.

Un gioco di Ben 10.000

So cosa stai pensando. Ben 10 potrebbe non avere l'influenza che aveva una volta sul mondo dei cartoni animati, ma mentre scrivevo questa lista, stavo pensando a Digimon Story: Time Stranger, un gioco che proviene da un cartone animato a cui nessuno è stato davvero interessato per circa 15 anni. Tuttavia, il gioco ha i suoi fan che sono invecchiati insieme al prodotto.

Pertanto, penso che un gioco ambientato nel futuro del mondo di Ben 10, in cui Ben Tennyson ha barba, bicipiti e accesso a un sacco di forme aliene, potrebbe funzionare come una nuova versione di un collezionista di creature. Ben perde le sue forme aliene e nel corso del gioco le riraccoglie, in grado di fare una festa per abbattere il cattivo dei suoi vecchi amici alieni. Prova a dirmi che non saresti interessato a dargli un'occhiata se amavi Ben 10 da bambino.

Un gioco di ruolo di Game of Thrones davvero buono

Come ho detto prima, Game of Thrones ha avuto un gioco di ruolo in passato, ma in realtà non era così buono come avrebbe potuto essere. Westeros è un mondo che ha così tanto potenziale, eppure, dalla TV ai giochi fino ai libri, sembra che nessuno voglia vederlo fino alla fine.

Dovremmo avere un gioco di ruolo simile a Kingdom Come: Deliverance per questo mondo, ma con molte più personalizzazioni sulle nostre origini. Dovremmo essere in grado di avere un sistema di combattimento corpo a corpo medievale decente, un mondo coinvolgente da esplorare e personaggi ricchi con cui interagire, ma non voglio che sia ambientato nel periodo di Game of Thrones della storia del mondo. Dammi un altro Westeros, uno in cui sento di poter davvero cambiare la storia, e lasciami scatenare.

Non abbiamo esaminato cose come le IP giapponesi della Warner qui perché questo elenco è abbastanza lungo, ma facci sapere se ci sono grandi idee che ci siamo persi.