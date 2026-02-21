10% non basta: Trump aumenta le tariffe GLOBALI al 15%

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sabato che aumenterà il dazio temporaneo sulle importazioni da tutti i paesi dal 10% al 15%, meno di 24 ore dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che aveva superato la sua autorità imponendo ampi dazi commerciali.

In un post su Truth Social, Trump ha detto che l'aliquota più alta entrerà in vigore immediatamente, definendo la decisione come "pienamente consentita" ai sensi della sezione 122 del Trade Act del 1974. La disposizione consente tariffe fino al 15% per un massimo di 150 giorni, dando all'amministrazione il tempo di progettare quelle che ha definito nuove misure "legalmente ammisse".

L'escalation segue la decisione di venerdì per 6-3 che ha annullato il suo precedente meccanismo tariffario. Trump ha definito la sentenza "ridicola" e "antiamericana" e ha ripetuto le sue critiche ai sei giudici della maggioranza, lodando i dissidenti Brett Kavanaugh, Clarence Thomas e Samuel Alito.

L'aumento approfondisce lo stallo tra la Casa Bianca e la corte e aggiunge nuova incertezza per imprese e partner commerciali, poiché ora sembrano probabili ulteriori sfide legali al tasso del 15%...