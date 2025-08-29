10 partite imperdibili della fase a gironi della Champions League 2025/26

HQ

L'estrazione Champions League ha fornito un sacco di titoli... e, per alcune squadre, un sacco di mal di testa, con alcune che hanno più fortuna di altre. Ma la verità è che per i fan sarà estremamente emozionante e conosciamo già alcune delle partite più importanti che si svolgeranno durante questa fase di campionato, tra settembre 2025 e gennaio 2026.

Dalle vecchie rivalità alle nuove, dai giganti europei alle "Cenerentole", il menu sarà pieno di giochi caldi per i prossimi quattro mesi.

Real Madrid - Manchester City: Una delle più grandi rivalità degli ultimi tempi, una partita che si ripete ogni anno da un po' di tempo, si svolgerà di nuovo al Bernabéu.

Liverpool - Real Madrid: una ripetizione delle finali di Champions League del 2018 e del 2022 tra due dei club più illustri d'Europa ad Anfield. Come accoglieranno Trento?

Chelsea - FC Barcelona: I campioni del mondo affronteranno il Barça a Stamford Bridge in quello che sembra un test definitivo per entrambe le squadre.

Liverpool - Atlético de Madrid: Liverpool non solo accoglierà il Real, ma riceverà anche la visita dell'Atlético de Madrid. Sarà interessante vedere come si confronteranno...

FC Barcelona - Paris Saint-Germain: Luis Enrique torna al Camp Nou in quella che molti avevano previsto sarebbe stata la finale di Champions League dell'anno scorso.

Borussia Dortmund - Juventus: Anche se lungi dall'essere al loro apice, Borussia e Juventus si affrontano ai massimi livelli della Champions League sembrerà una classica partita di Champions League degli anni '90.

Arsenal - Bayern Monaco: L'Arsenal ha lottato a lungo per un titolo di Champions League, ci è andato vicino l'anno scorso, sconfitto dal campione in semifinale, e una visita del Bayern sarebbe un buon test per vedere se hanno quello che serve quest'anno.

Kairat Almaty - Real Madrid: Nessuno si aspettava che una squadra del Kazakistan si sarebbe qualificata per la Champions League, ma hanno sconfitto il gigante scozzese Celtic, e accoglieranno il Real Madrid ad Almaty... A 6.400 km da Madrid, vicino alla Cina.

Bodø/Glimt - Manchester City: Anche il Manchester City ha un'interessante trasferta al Circolo Polare Artico contro il club norvegese, una delle sorprese dei play-off.

Napoli - Manchester City: Una significativa riunione con Kevin De Bruyne, leggenda del club del Manchester City che affronterà i loro amici al Napoli.

Quando verrà pubblicato il calendario della Champions League?

La UEFA ha detto che si aspetta di avere il calendario completo con tutte le otto partite per ciascuna delle 36 squadre entro sabato 30 agosto mattina. Sappiamo che le date saranno le seguenti:



1ª giornata: 16-18 settembre



2ª giornata: 30 settembre-ottobre



3ª giornata: 21-22 ottobre



4ª giornata: 4-5 novembre



5ª giornata: 25-26 novembre



6ª giornata: 9-10 dicembre



7ª giornata: 20-21 gennaio 2026



8ª giornata: 28 gennaio 2026

