100 Ladri incoronati Marvel Rivals Vincitori del North American Invitational

HQ

Qualche settimana fa, la regione EMEA ha ospitato il suo primo torneo Marvel Rivals Invitational, un evento che Virtus.pro vinto. Questo in realtà ha fatto seguito a un evento nordamericano molto precoce a dicembre, ma ora si è svolto un torneo NA più significativo, poiché il Marvel Rivals North American Invitational #2 si è concluso durante il fine settimana.

Questo ha visto le migliori Marvel Rivals squadre della regione sfidarsi per una fetta di un montepremi di $ 100.000 e, dopo un avvincente playoff, il gran finale si è svolto ieri sera e ha visto 100 Thieves uscire in cima dopo aver superato FlyQuest.

Non è stata una vittoria facile per 100T, poiché dopo aver vinto la prima mappa, FlyQuest ha recuperato con due mappe a suo favore, il tutto prima che 100T si occupasse degli affari, vincesse le tre mappe successive e prendesse il torneo per sé.

Con questo risultato in mente, stiamo aspettando di sapere quale sarà il prossimo grande torneo Marvel Rivals e quando si svolgerà.