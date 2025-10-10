100 Thieves abbandona il suo roster competitivo di Call of Duty: Warzone

HQ

Mentre 100 Thieves sarà una forza con cui fare i conti nella stagione 2026 Call of Duty League grazie a una formazione LA Thieves rinforzata, il team non rifletterà questo livello di impegno per il mondo competitivo Call of Duty: Warzone.

L'organizzazione ha rivelato che sta abbandonando la sua squadra Warzone, il che significa che Rasim "Blazt" Ogresevic, "GabeKuun", Logan "Skullface" Greifelt e l'allenatore 2Ebatez" sono ora free agent e in grado di esplorare opportunità altrove.

Il motivo del cambiamento non è stato menzionato, solo che 100 Thieves ha ringraziato la squadra per la loro "dedizione" negli ultimi mesi.