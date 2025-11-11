100 Thieves torna al livello competitivo Counter-Strike 2

HQ

Molte delle più grandi organizzazioni e squadre di eSport attualmente competono inCounter-Strike 2 competizioni, in gran parte a causa del fatto che la struttura dell'eSport incoraggia le squadre a impegnare grandi quantità di risorse e investimenti in esso. A tal fine, dopo un periodo di assenza, 100 Thieves sta cercando di tornare all'azione CS2.

Come affermato in un post sul blog, è stato rivelato che ciò sta accadendo nell'ambito di una nuova partnership con Roobet, che è considerata "una delle più grandi e significative nella storia di 100 Thieves".

La squadra sarà apparentemente composta da talenti europei, poiché 100T spiega anche che questa mossa sarà il suo "primo investimento al di fuori degli Stati Uniti ed è un passo importante verso la costruzione della nostra presenza sulla scena globale". Per quanto riguarda la sede di questa squadra, è in costruzione una struttura in Serbia che sarà "fungere da hub centrale per i creatori per lo streaming e la produzione di contenuti, ponendo l'organizzazione al centro della comunità globale di Counter-Strike".

Il roster dei giocatori deve ancora essere annunciato o rivelato, ma ci viene detto dal presidente della100 Thieves, Jacob Toft-Andersen, che "l'Europa è al centro di quella comunità, e stabilendo una casa permanente lì, ci stiamo impegnando a farlo nel modo giusto e con Roobet come partner, stiamo costruendo qualcosa di cui i nostri fan possono essere orgogliosi".

Aspettatevi ulteriori dettagli e informazioni su questo ritorno nei prossimi mesi.