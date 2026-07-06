10.000 evacuati in Francia a causa di un grande incendio boschivo

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Come abbiamo riportato nelle ultime due settimane, la Francia è stata uno dei paesi più colpiti dalla recente ondata di caldo in Europa, con migliaia di morti e centinaia di annegati. Ora un forte incendio nel sud della Francia ha costretto più di 10.000 persone a evacuare, poiché l'incendio ha già ferito 16 persone e bruciato 4.600 ettari. L'incendio scoppiò vicino a Perpignan, vicino al confine spagnolo.

Come al solito in estate, il caldo estremo attuale e i venti forti stanno peggiorando i rischi di incendio ovunque. Le autorità hanno avvertito che i venti potrebbero alimentare ulteriormente le fiamme, mentre le ondate di caldo hanno prosciugato vaste aree dell'Europa occidentale e meridionale, rendendole molto più vulnerabili agli incendi boschivi.

La nuova emergenza sta colpendo entrambe le parti del confine e persino il Tour de France in corso. L'UE sta inviando supporto sotto forma di aerei ed equipaggi mentre i vicini Spagna e Portogallo combattono anche gravi incendi boschivi nel nuovo duomo termico.