1001 Threads of Mizan impressiona durante la serata di apertura dal vivo

Uno dei tanti giochi interessanti presentati durante l'evento Opening Night Live della Gamescom è stato 1001 Threads of Mizan. È liberamente ispirato alla storia delle mille e una notti ed è in fase di sviluppo da MCB Game Studio. Lo studio è composto da un gruppo di veterani con esperienza in aziende come Bioware, Bungie e Ubisoft Montreal, che ora stanno portando avanti un proprio progetto.

L'avventura sembra offrire sia azione che cooperativa (fino a tre giocatori) e arriverà su una vasta gamma di piattaforme, tra cui PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X. Il comunicato stampa afferma:

"Con un movimento frenetico che combina la padronanza a terra e aerea con un combattimento colossale contro grandi creature jinn e un'esplorazione immersiva, questo gioco è progettato per catturare la bellezza e lo spirito di queste storie senza tempo in un'esperienza eroica da condividere con gli amici."

Guarda il primo trailer qui sotto. Chi visiterà la Gamescom di Colonia questa settimana avrà l'opportunità di provare una demo pre-alpha, il che probabilmente significa che l'uscita è a non più di uno o due anni di distanza.