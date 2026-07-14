1047 Games vede altri licenziamenti dopo il lancio di Empulse

1047 Games, lo studio dietro Splitgate, il suo seguito e il gioco recentemente rilasciato in stile Titanfall Empulse, sta nuovamente subendo licenziamenti. Questa ultima ondata di tagli di posti di lavoro segue le perdite di posti di lavoro dell'anno scorso, avvenute dopo che 1047 Games ha lanciato completamente Splitgate 2.

Insider Gaming ha scoperto dei licenziamenti tramite le pagine LinkedIn dei dipendenti. Non è chiaro quante persone siano state licenziate, dato che 1047 Games deve ancora rilasciare una dichiarazione ufficiale. Tuttavia, sembra che la perdita di posti di lavoro abbia attraversato molti settori, tra cui il sound design e la produzione.

Empulse è stato lanciato in Early Access il 24 giugno. È stato rilasciato senza il clamore e i cappelli controversi che precedevano il lancio di Splitgate 2, ma il gioco ha debuttato anche come esperienza a pagamento. Su SteamDB va bene, anche se solo rispetto ai scarsi numeri di Splitgate: Arena Reloaded. Empulse media circa 1.500 giocatori al giorno al suo picco, ma si riduce a tre cifre nei momenti più bassi. Questo non sembra sostenibile, e sembra che ancora una volta 1047 Games stia faticando a mantenere la sua posizione con le nuove uscite nel saturo spazio degli sparatutto.