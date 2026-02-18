11 arrestati per scontri mortali durante una protesta a Lione

HQ

Le autorità francesi hanno arrestato 11 persone in relazione a un attacco mortale durante scontri violenti ai margini di una protesta a Lione. I pubblici ministeri stanno indagando sul caso come omicidio volontario e aggressione aggravata a seguito della morte dell'attivista di 23 anni Quentin Deranque, che ha subito una grave lesione cerebrale.

Tra i detenuti c'è un assistente di un deputato della radicale La France Insoumise (LFI). L'assistente lavorava per il deputato Raphaël Arnault, che ha dichiarato di aver licenziato il collaboratore. Il leader del LFI, Jean-Luc Mélenchon, ha condannato la violenza, affermando che i responsabili si erano "disonorati".

L'incidente ha aumentato le tensioni tra l'estrema destra e l'estrema sinistra in vista delle elezioni municipali e della corsa presidenziale del 2027. Marine Le Pen, figura di spicco del Raduno Nazionale, ha denunciato l'attacco come un "linciaggio", mentre il presidente del partito Jordan Bardella ha accusato Mélenchon di assumersi responsabilità politiche. È prevista una marcia commemorativa a Lione mentre continuano le indagini su quella che le autorità hanno descritto come una battaglia campale tra attivisti di estrema sinistra e di estrema destra...