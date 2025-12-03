11 Bit Studios ospiterà la sua prima presentazione la prossima settimana

HQ

La prossima settimana sarà intensa per gli appassionati di showcase di videogiochi, dato che, sebbene The Game Awards sia il più importante, c'è anche un altro Day of the Devs in programma, oltre a uno showcase Wholesome, e ora 11 bit studios si unisce all'azione.

L'editore ha rivelato che l'8 dicembre alle 18:00 GMT/19:00 CET ospiterà la sua prima presentazione, un evento che fornirà aggiornamenti su molti dei suoi progetti futuri e esistenti.

A tal fine, in un comunicato stampa ci viene detto che lo show condividerà informazioni su "DLC Frostpunk 2, i piani per l'Accesso Anticipato di Moonlighter 2: The Endless Vault, nuovi contenuti per The Alters e alcune informazioni di lancio per Death Howl". Tuttavia, non sarà tutto, dato che viene promessa anche "una o due sorprese ".

Puoi seguire la vetrina visitando il canale YouTube di 11 bit qui.