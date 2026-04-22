11 Bit Studios promette "un aumento della regolarità delle uscite" nei nuovi risultati finanziari

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11 bit studios, la società dietro giochi come Frostpunk e il suo sequel, The Alters, The Thaumaturge, This War of Mine e altri, sta pianificando di pubblicare giochi più regolarmente in futuro e promette di supportare ogni nuova uscita per anni dopo il lancio, invece di vedere i lanci come "eventi di vendita una tantum".

Nel suo ultimo rapporto sugli utili finanziari, 11 bit studios spiega nei dettagli come costruirà sul successo ottenuto in passato. L'azienda ora si costruirà attorno a tre pilastri: creare nuovi giochi di alta qualità, monetizzare i successi a lungo termine attraverso Games as a Platform e espandere il proprio portafoglio tramite la divisione XDEV.

"Vogliamo che ogni gioco sotto il marchio 11 bit studios, che si tratti di una IP completamente nuova o di una reinterpretazione di mondi già conosciuti, porti con sé una visione artistica unica e ambiziosa e quella carica emotiva speciale che i nostri giocatori apprezzano di più. Costruire un ecosistema multidimensionale ci dà lo spazio per decisioni creative audaci e lo sviluppo di nuove direzioni, mantenendo al contempo la coerenza e la qualità che definiscono il nostro approccio alla creazione di giochi", ha dichiarato Michał Drozdowski, direttore creativo di 11 Bit Studios.

"Il nostro obiettivo è costruire un portafoglio diversificato. Da un lato, stiamo investendo in mondi completamente nuovi, aprendo capitoli successivi nella storia dello studio attraverso i progetti proprietari P14 e P12. Stiamo anche ampliando l'universo del cult Frostpunk in un nuovo genere attraverso la realizzazione di P13. Sappiamo anche quanto valore siano enormi i nostri marchi esistenti. Progetti come Frostpunk 1886 o il neo-annunciato P15, che è una reinterpretazione di This War of Mine, non sono rimasterizzazioni standard. Rappresentano una visione completamente moderna e fresca dei giochi che hanno definito gli studi a 11 bit, progettati da zero con un ciclo di vita pluriennale e un coinvolgimento a lungo termine della comunità", ha aggiunto Przemysław Marszał, CEO di 11 bit studios.

Per quanto riguarda l'anno a venire, ci aspettiamo di vedere la versione completa di Moonlighter 2, oltre ai DLC a pagamento per Frostpunk 2 e The Alters. Più avanti, speriamo di vedere Frostpunk 1886 arrivare nel 2027 o 2028, e speriamo di sentire presto di più su quel remake di This War of Mine.