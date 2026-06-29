11 morti in un incidente aereo vicino alla città francese di Tomblaine domenica

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È stato riportato che un piccolo aereo si sia schiantato ieri (domenica 28 giugno) nella città nord-orientale francese di Tomblaine, un episodio che ha causato la morte di 11 persone, tra cui un pilota e 10 paracadutisti.

Secondo Reuters, l'aereo era utilizzato da una scuola di paracadutismo e trasportava cinque paracadutisti in formazione e cinque istruttori, con l'aereo che si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Nancy-Essey.

L'incidente ha mancato di poco le abitazioni nella città di Tomblaine, e si menziona anche che alcuni familiari dei caduti erano presenti e hanno assistito all'orribile incidente.

Secondo un giornalista locale, l'aereo "si è schiantato a circa 300 metri dalla pista", con questo avvenuto alle 10:00 BST/11:00 CEST. La causa esatta dell'incidente deve ancora essere confermata, ma un testimone afferma che il motore dell'aereo ha smesso di fare rumore come se si fosse spento, senza segni di incendi, esplosioni o altri problemi visibili. Non è chiaro se la recente ondata di caldo abbia avuto un ruolo nel crollo.