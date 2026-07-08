12 dei 48 allenatori delle squadre della Coppa del Mondo sono già stati licenziati o dimessi

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La Coppa del Mondo 2026 è nelle fasi finali: dal numero record di 48 squadre, a sole 8 ora, proprio prima dell'inizio dei quarti di finale. Sei sono europei (Francia, Belgio, Inghilterra, Spagna, Svizzera, Norvegia), uno africano, marocco, e uno sudamericano, Argentina.

Il privilegio di lavorare come allenatore capo di una nazionale durante la Coppa del Mondo comporta una grande responsabilità. E se le cose non funzionano, rischi di far arrabbiare un intero paese e la tua credibilità è a rischio. E finora, 12 allenatori sono stati licenziati o si sono dimessi dopo (uno di loro durante) la Coppa del Mondo, tra le 40 squadre già eliminate, o in altre parole, il 25% di tutti gli allenatori della Coppa del Mondo:



Roberto Martinez (Portogallo) - Eliminato agli ottavi di finale



Javier Aguierre (Messico) - Eliminato agli ottavi di finale



Carlos Queiroz (Ghana) - Eliminato agli ottavi di finale



Julian Nagelsmann (Germania) - Eliminato agli ottavi di finale



Sebastián Beccacece (Ecuador) - Eliminato ai 32



Ronald Koeman (Paesi Bassi) - Eliminato ai 32



Zlatko Dalic (Croazia) - Eliminato ai 32



Marcelo Bielsa (Uruguay) - Eliminato nella fase a gironi



Miroslav Koubek (Cechia) - Eliminato nella fase a gironi



Steve Clarke (Scozia) - Eliminato nella fase a gironi



Hong Myung-bo (Corea del Sud) - Eliminato nella fase a gironi



Sabri Lamouchi (Tunisia) - Licenziato dopo una sola partita nella fase a gironi, poi eliminato nella fase a gironi



Probabilmente ce ne saranno altri, anche se essere eliminati ai quarti di finale non è certo una vergogna (per alcuni, come la Norvegia, essere qui è già un grande traguardo). Dalle squadre espulse, le situazioni differiscono (nessuna così estrema come Hong Myung-bo, sudcoreano, che in realtà è fuggito negli Stati Uniti per la propria sicurezza).