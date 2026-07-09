13 mesi dopo: una retrospettiva sul Nintendo Switch 2

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Ogni volta che una nuova console arriva, c'è sempre un'impressione rosa che definisce recensioni e impressioni critiche. Per prima cosa, è difficile sapere davvero la tua posizione su un dispositivo finché non lo hai usato spesso per mesi, ma a questo si aggiunge il livello di entusiasmo che bisogna gestire quando una piattaforma riceve un grande aggiornamento e revisione dopo circa otto anni.

A tal fine, ora che il Nintendo Switch 2 è disponibile da 13 mesi, ho pensato fosse il momento di riassumere questa esperienza aggiuntiva e rivedere la console, vedendo come le mie impressioni, per esempio, sono cambiate nel tempo successivo.

L'hardware

Per cominciare, guardiamo l'hardware. Per cominciare, è ancora chiaro che si tratta di un pezzo di tecnologia sapientemente progettato. Ha l'aspetto giusto e ha un'impressione più elegante, lasciando alle spalle gli elementi più infantili e colorati della Switch originale per un'alternativa più concisa e elegante. Funziona semplicemente alla perfezione.

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La qualità costruttiva è brillante, la calzata e la rigidità del modo in cui i pezzi si collegano sono un vero punto forte e un miglioramento rispetto al più fragile Switch 1, e il sistema degli altoparlanti e la varietà di porte offrono molte opzioni. Sotto questo aspetto, la Switch 2 sembra una degna successora, soprattutto considerando il design del Joy-Con 2 e come si incastrino in modo magnetico e fluido senza alcun margine di manovra anche dopo 13 mesi di utilizzo. A questo punto, una Switch 1 inizierebbe a mostrare segni di usura in alcuni punti, ma la Switch 2 rimane solida e robusta, e questa è una delle migliori qualità che questo dispositivo offre fin qui in futuro.

Tuttavia, lo schermo è una regressione. Il modello OLED della Switch 1 era qualcosa di davvero speciale dal punto di vista visivo e questa alternativa LCD non corrisponde agli stessi standard. Funziona, e nessuno può negarlo, ma è anche evidente che il passaggio dall'OLED all'LCD è stato una misura di riduzione dei costi per garantire che la Switch 2 rimanesse a un prezzo più ragionevole. Almeno, prima di qualsiasi aumento dei prezzi...

Vale anche la pena spargere un po' di amore per la batteria della Switch 2, perché anche se non è eccellente, regge piuttosto bene, soprattutto quando si giocano a giochi meno intensi, dato che in questi casi si possono facilmente spremere cinque o più ore dal sistema con una sola carica. Preferirei che fosse meglio? Certo. Ma la Switch 2 è già piuttosto grande e pesante per un sistema portatile, un aspetto che apprezzerei un miglioramento, e aggiungere una batteria più ingombrante non gli farebbe alcun favore. Anche i Joy-Con reggono bene quando sono usati con la batteria, anche se trovo comunque che usare i Joy-Con separatamente sia un grosso fastidio, anche con i pulsanti SL e SR leggermente più grandi.

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Altrimenti, la dock funziona comunque alla grande anche se avere una disposizione centrale delle porte renderebbe facile inserire i cavi senza doverli piegare in modo incredibile per far uscire il piccolo foro nell'angolo inferiore. C'è un elemento di versatilità che i dock Switch hanno sempre mancato, e questo si è riflesso ancora una volta nel dock Switch 2.

Guardando agli altri hardware, mentre si può apprezzare il desiderio di Nintendo di continuare a produrre innovazioni particolari, in pratica la Camera, lo stabilimento Wonder, tutte queste idee di nicchia e assurde portano semplicemente a scenari d'uso piuttosto pessimi, tanto che non credo che la Switch 2 o l'ecosistema Nintendo ne traggano molto beneficio offrendole, Il che mi porta a...

Le caratteristiche

Ci sono molte idee introdotte da Nintendo con la Switch 2 che mi piacciono ancora molto, ma dopo 13 mesi è chiaro come il sole che la GameChat e i sistemi social sono ancora disastrosamente indietro rispetto alla concorrenza. L'intenzione c'era, ma l'esecuzione e il modo in cui viene offerta sono semplicemente controintuitive e fastidiose, lasciandomi alla fine a preferire non comunicare con gli altri online mentre uso la Switch 2, che continua a limitare le opportunità di azione online e collaborativa. Considerando che Nintendo è francamente scarsa nell'offrire sistemi social per anni, continua a lasciarmi perplesso come l'azienda continui a faticare su questi motivi quando, a metà degli anni 2020, Ci sono innumerevoli esempi di qualità e opzioni che potrebbero in qualche modo riflettere. Naturalmente, tutto questo significa che avere un pulsante "C" dedicato sembra uno spreco di spazio e di intenzioni di design, ma ehi.

È proprio questa insistenza di Nintendo di puntare sull'insolito e poi riuscire a rovinare per lo più che inizia a pesarmi un po', perché un altro esempio è la Modalità Mouse sul Joy-Con. Ancora una volta, è un'idea unica e interessante, ma in pratica non è molto efficace, perché anche se riesci a trovare un gioco in cui la funzione ha senso, serve anche una superficie piatta e liscia per usarla. Ostacoli dopo ostacoli, senza dimenticare che la maggior parte dei giochi non offre molti modi interessanti per usare la Modalità Mouse.

Tuttavia, GameShare è un'idea meravigliosa e un modo brillante per collegare il divario tra i sistemi Switch 1 e 2. Poter condividere facilmente ed efficacemente la propria libreria digitale con amici o familiari fa molta differenza, quindi merito di Nintendo su questo fronte. Allo stesso modo, in realtà non mi dispiace particolarmente l'idea dietro le Carte Chiave di Gioco. No, non sono un sostenitore distorto e anti-fisico, ma i giochi stanno diventando più grandi e produrre supporti fisici per conservare tutti questi dati sta diventando sempre più impegnativo e allo stesso modo costoso, quindi se una Game-Key Card è la soluzione per mantenere un elemento di presenza fisica e avere una cartuccia che puoi tenere fisicamente in mano, invece di abbandonare il fisico a favore di un futuro completamente digitale, per ora giocherò il gioco.

Il software

Parlando di giochi e software, questo è forse l'ambito dove ci sono più critiche. Per quel che vale, gli ultimi 13 mesi non sono stati particolarmente terribili per la Switch 2, semplicemente non ha nemmeno eguagliato l'incredibile inizio che ha avuto la Switch. Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Pokémon Legends Arceus, Pokémon Pokopia, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Kirby Air Riders, Mario Tennis Fever, Yoshi and the Mysterious Book, Metroid Prime 4: Beyond, Star Fox, persino lanci del primo giorno come Resident Evil Requiem, Hades 2 e Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles.

Il punto è che non siamo stati privati di giochi da giocare su Switch 2, e molti hanno lasciato impressioni piuttosto ottime usando la piattaforma in modo eccezionale. Tuttavia, questo non cambia il fatto che ci manca un vero gioco unico di uno, un titolo distintivo che possa rubare la scena in questo primo anno sul mercato, e questo dipinge un quadro interessante su dove Nintendo si trova attualmente con i suoi progetti software per Switch 2.

Inoltre, l'insistenza nel cercare di entusiasmare i fan per i porting di giochi di lunga data non fa molto per continuare a generare entusiasmo e entusiasmo per il sistema. Sono sicuro che ci saranno persone desiderose di giocare a Devil May Cry 5 su Switch 2, o forse anche a Metaphor: ReFantazio, ma i porting sono porting alla fine della giornata. Certo, Nintendo ha bisogno di un po' di flessibilità perché i primi anni per PS5 e Xbox Series X/S non sono andati molto meglio, anche se abbiamo usato la pandemia come motivo per gran parte. Il fatto è che gli sviluppatori hanno bisogno di tempo per recuperare e padroneggiare la nuova tecnologia prima di impegnarsi completamente - se riusciranno anche solo a procurarsi un kit di sviluppo, ovviamente...

In sintesi

Comunque, per farla breve, anche se non ha avuto un grande impatto come la Switch 1, negli ultimi 13 mesi ho dimostrato che la Switch 2 è stata piuttosto di successo. Non ho sentito alcun bisogno o desiderio di tornare sulla mia Switch 1 (anche con lo schermo OLED), e la combinazione di titoli entusiasmanti in arrivo e il fatto che PlayStation e Xbox si contendono il titolo di grande produttore di console con il ritmo più lento di nuovi lanci first-party ultimamente, tutto questo significa che Nintendo continua a distinguersi come l'eccezione e in qualche modo uno standard d'oro per come un video Il Titano del gioco dovrebbe operare.

Per favore, per favore, Nintendo trovi un modo per offrire un sistema sociale e di comunicazione che non sia il più caldo mucchio di spazzatura conosciuto dall'uomo...