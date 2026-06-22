13 morti e 66 feriti dopo un'esplosione presso un impianto di gas naturale liquefatto a Ras Laffan, Qatar

HQ

Un'esplosione a Ras Laffan Industrial City, principale sito di produzione di gas naturale liquefatto (GNL) del Qatar, ha causato 13 morti e 66 dozzine di feriti a causa di un "incidente tecnico". Tutte le vittime provenivano da India e Pakistan, ha dichiarato il Ministero dell'Energia del Qatar Saad al-Kaabi (tramite Reuters), che ha dichiarato che l'impianto era stato fermo da dicembre 2025 a causa di necessità di manutenzione urgenti ed era stato riavviato solo due giorni prima dell'incidente.

L'onda d'urto dell'esplosione si è sentita a più di 70 chilometri di distanza, nel centro di Doha, facendo andare in panico i residenti. A marzo, gli attacchi iraniani hanno colpito due unità di lavorazione del gas a Ras Laffan, colpendo circa il 17% della capacità di esportazione di GNL del Qatar, con riparazioni previste per cinque anni, ma senza feriti.

Il Ministero ha affermato che non vi sono rischi per l'ambiente e che le capacità di esportazione dell'impianto non sono state compromesse.

Sebbene l'esplosione sia stata un incidente tecnico, secondo il Ministero, e non collegata all'attacco iraniano di marzo, l'incidente mostra le difficoltà del Qatar ad aumentare la produzione di petrolio e gas dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz. Le operazioni a gas naturale liquefatto sono particolarmente pericolose a causa dei rallentamenti di raffreddamento per evitare lo shock termico.