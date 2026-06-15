14 nazioni lanciano una dichiarazione congiunta contro le parole irrispettose di Ceferin: "Ogni sostenitore ha il diritto di sognare"

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Quattordici nazioni della Coppa del Mondo hanno temporaneamente messo da parte le loro differenze e rivalità e si sono unite per una causa comune: difendere la loro rilevanza nella competizione FIFA dopo che Aleksander Ceferin, presidente UEFA, ha dichiarato che "un enorme numero di partite in questa Coppa del Mondo è completamente poco interessante" in una conferenza a Lubiana lunedì scorso, secondo i media sloveni.

Queste nazioni sono Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Curaçao, Haiti, Giordania, Uzbekistan, Algeria, Egitto, Ghana, Costa d'Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica e Tunisia, che domenica hanno condiviso una dichiarazione congiunta, condivisa contemporaneamente dalle rispettive federazioni calcistiche.

Poiché questa Coppa del Mondo è stata ampliata da 32 a 48 squadre, molte nazioni si sono qualificate per la fase a gironi per la prima o seconda volta nella storia. Questa è la prima Coppa del Mondo per Capo Verde, Curaçao, Giordania e Uzbekistan, e la seconda per la RDC e Haiti, entrambe in competizione per la prima volta dal 1974.

"Per i nostri paesi, non esiste una partita di Coppa del Mondo senza importanza. Il calcio non appartiene a un gruppo selezionato di nazioni. La sua forza deriva dalla sua universalità", affermava la dichiarazione. Per molti paesi, partecipare alla Coppa del Mondo FIFA non è solo un traguardo sportivo. È un momento che ispira una generazione, accelera lo sviluppo del football e crea ricordi che durano tutta la vita."

"Per nazioni come Congo e Haiti, tornare sul palcoscenico più grande del calcio dopo una lunga assenza ha un significato speciale per milioni di tifosi che hanno atteso anni, e in alcuni casi decenni, questo momento".

"Suggerire che queste partite siano in qualche modo meno importanti è profondamente deludente e non riconosce gli sforzi, i sacrifici e le aspirazioni di giocatori, allenatori, club, leader e tifosi del calcio in tutto il mondo", e concludere la dichiarazione chiedendo che ogni nazione qualificata meriti rispetto, perché ogni squadra si è guadagnata il proprio posto per merito. "Ogni tifoso ha il diritto di sognare. Ogni partita ha un significato per milioni di persone in tutto il mondo."