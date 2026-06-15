14 nazioni lanciano una dichiarazione congiunta contro le parole irrispettose di Ceferin: "Ogni sostenitore ha il diritto di sognare"
Il presidente UEFA Aleksander Ceferin ha detto che "un enorme numero" di partite sarebbe stato poco interessante in questa Coppa del Mondo.
Quattordici nazioni della Coppa del Mondo hanno temporaneamente messo da parte le loro differenze e rivalità e si sono unite per una causa comune: difendere la loro rilevanza nella competizione FIFA dopo che Aleksander Ceferin, presidente UEFA, ha dichiarato che "un enorme numero di partite in questa Coppa del Mondo è completamente poco interessante" in una conferenza a Lubiana lunedì scorso, secondo i media sloveni.
Queste nazioni sono Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Curaçao, Haiti, Giordania, Uzbekistan, Algeria, Egitto, Ghana, Costa d'Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica e Tunisia, che domenica hanno condiviso una dichiarazione congiunta, condivisa contemporaneamente dalle rispettive federazioni calcistiche.
Poiché questa Coppa del Mondo è stata ampliata da 32 a 48 squadre, molte nazioni si sono qualificate per la fase a gironi per la prima o seconda volta nella storia. Questa è la prima Coppa del Mondo per Capo Verde, Curaçao, Giordania e Uzbekistan, e la seconda per la RDC e Haiti, entrambe in competizione per la prima volta dal 1974.
"Per i nostri paesi, non esiste una partita di Coppa del Mondo senza importanza. Il calcio non appartiene a un gruppo selezionato di nazioni. La sua forza deriva dalla sua universalità", affermava la dichiarazione. Per molti paesi, partecipare alla Coppa del Mondo FIFA non è solo un traguardo sportivo. È un momento che ispira una generazione, accelera lo sviluppo del football e crea ricordi che durano tutta la vita."
"Per nazioni come Congo e Haiti, tornare sul palcoscenico più grande del calcio dopo una lunga assenza ha un significato speciale per milioni di tifosi che hanno atteso anni, e in alcuni casi decenni, questo momento".
"Suggerire che queste partite siano in qualche modo meno importanti è profondamente deludente e non riconosce gli sforzi, i sacrifici e le aspirazioni di giocatori, allenatori, club, leader e tifosi del calcio in tutto il mondo", e concludere la dichiarazione chiedendo che ogni nazione qualificata meriti rispetto, perché ogni squadra si è guadagnata il proprio posto per merito. "Ogni tifoso ha il diritto di sognare. Ogni partita ha un significato per milioni di persone in tutto il mondo."