Il Medioevo in Europa fu un periodo brutale per la maggior parte delle persone. A meno che non si fosse al vertice della gerarchia sociale, tra la nobiltà, i re o il Papa, la vita era generalmente breve, dura e spesso piuttosto spiacevole. Non è migliorato esattamente con la peste che si diffondeva regolarmente sul continente a ondate, lasciando interi villaggi deserti. La più famosa di queste, la Peste Nera, arrivò nel 1347 nella città portuale siciliana di Messina, dopo la quale la malattia si diffuse come un incendio in Italia e successivamente nel resto d'Europa. In molte città italiane, tra il 40 e l'80 per cento della popolazione morì, e quando l'epidemia si placò definitivamente, gli storici stimano che circa un terzo della popolazione europea fosse morto.

Quindi non è esattamente un periodo piacevole della storia, ma è proprio per questo che è piuttosto ovvio usarlo come ambientazione per un gioco. Ed è esattamente quello che lo sviluppatore Sedleo ha fatto con 1348: Ex Voto, pubblicato da Dear Villagers e uscito oggi, 12 marzo, per PC e PlayStation 5.

In 1348: Ex Voto, interpreti la cavaliere Aeta, che incontriamo nella prima scena del gioco insieme alla sua amica Bianca. Bianca è in realtà una suora, ma nonostante i suoi voti, insegna ad Aeta a combattere con la spada. Già qui, il gioco inizia a stabilire il suo tema, poiché il dialogo ruota attorno a quanto sia difficile essere donna in questo periodo e a quanto poche opportunità le donne abbiano avuto in pratica per prendere decisioni autonome sulla propria vita. Come insegnante di storia, non posso fare a meno di pensare che questo sia in realtà un aspetto piuttosto interessante, perché non è qualcosa che si vede ogni giorno nei libri di storia. Che sia basata sul genere, gerarchica o attraverso un altro punto di vista narrativo, è sempre benvenuto vedere giochi che cercano di raccontare storie da altre angolazioni, e Sedleo ne ha trovato uno che funziona davvero.

Poco dopo questa introduzione, la città dove alloggiano i due viene attaccata. Le campane della chiesa suonano, il fumo si alza sui tetti e, nel caos, Bianca viene rapita da un gruppo di teppisti. Aeta allora fa un voto, un cosiddetto "ex voto", di ritrovare il loro amico. Da qui nasce il titolo del gioco, ed è anche il punto di partenza per il resto della storia. Da qui, Aeta intraprende un viaggio attraverso la campagna italiana alla ricerca di Bianca. Il gioco ha una struttura molto lineare, quindi attraversi livelli dove la struttura è quasi sempre la stessa. Corri per una breve distanza, incontri un piccolo gruppo di nemici, li sconfiggi e prosegui verso l'area successiva. Se perdi, vieni rimandato a un checkpoint, che a volte si trova abbastanza indietro nel livello.

La linearità non mi dispiace - può essere uno strumento utile per delimitare, ma elementi come il ritmo e la scenografia devono essere in grado di compensare la mancanza di libertà. Purtroppo, non è sempre così qui. Il gioco inizia presto a diventare un po' monotono. Non da ultimo perché la variazione tra i nemici è piuttosto limitata. In un dato capitolo, che può richiedere mezz'ora per essere completato se affronti tutti i nemici, spesso finisci per affrontare solo circa dieci-dodici avversari in totale. Non sono molti, e quando si comportano in modo molto simile, i combattimenti iniziano rapidamente a somigliarsi tra loro.

Il sistema di combattimento è semplice in linea di principio. Devi sincronizzare correttamente i tuoi attacchi, parare i colpi del nemico e colpire quando si apre un'apertura. Questo significa che impari rapidamente i pattern dei nemici, che è anche l'intenzione. Per esempio, un contadino con un forcone quasi sempre pugnala due volte e poi fa un attacco più lungo in avanti, ed è allora che devi contrattaccare. Il problema è che quando i nemici hanno solo due o tre varianti nei loro attacchi, i combattimenti iniziano rapidamente a sembrare qualcosa da memorizzare piuttosto che una reazione.

Le battaglie con i boss sono alcuni dei punti in cui il design del gioco inizia davvero a risultare frustrante. Funzionano allo stesso modo dei combattimenti normali, solo con schemi più lunghi e penalità più severe se commetti errori. Devi costantemente aspettare il momento giusto, parare esattamente al momento giusto e colpire di nuovo in una finestra di tempo breve. Questo significa che non ti è mai permesso combattere liberamente o usare attacchi più creativi. Invece, diventa un esercizio di memorizzazione dei pattern del boss, e quando finalmente vinci, sembra più qualcosa che hai capito che qualcosa per cui hai combattuto.

Il gioco non spiega nemmeno bene i suoi sistemi. Un esempio è il sistema di abilità del gioco, che ho scoperto solo per caso mentre ero nel menu a regolare alcune impostazioni grafiche. Qui è diventato improvvisamente chiaro che si poteva potenziare la spada e sbloccare varie abilità, ma il gioco non aveva mai indicato l'esistenza del sistema. Non è un motivo per non sbagliarsi, ma è un segno un po' fastidioso che Sedleo possa aver preso più di quanto riesca a masticare a volte.

E poi ci sono tutti gli errori.

Una delle prime cose che ho notato è stata quanto sia limitato il menu delle impostazioni del gioco. Ho giocato con mouse e tastiera, e la sensibilità del mouse era estremamente alta. Anche il minimo movimento sembrava che la telecamera girasse a metà giro. Il mio mouse è già impostato sulla sensibilità più bassa che uso di solito, quindi non potevo fare molto. Il gioco semplicemente non offre alcuna opzione per regolare la sensibilità del mouse, quindi devi conviverci.

Inoltre, non c'è l'opzione di cambiare la dimensione del font nei menu o nelle caselle di testo del gioco. Questo significa che se sei seduto a una certa distanza dallo schermo o stai giocando su uno schermo più grande e ad alta risoluzione, può essere piuttosto difficile leggere parte del testo.

Anche le impostazioni grafiche non sono molto estese. Puoi regolare le cose più comuni come bloom e anti-aliasing, ma non ci sono opzioni di generazione di frame o ray tracing. Questo di per sé non sarebbe un grosso problema se il gioco fosse stato fantastico, ma purtroppo non è così.

I paesaggi possono essere davvero belli, ma i modelli dei personaggi spesso appaiono strani. Molti di loro hanno una pelle giallastra e un aspetto malato, che fa quasi sembrare che soffrano tutti di ittero. Potrebbe essere una scelta di stile deliberata per enfatizzare la presenza della peste, ma non sono del tutto convinto che sia l'intenzione. È chiaro che gli sviluppatori hanno usato il motion capture per alcune cutscene, dato che le espressioni facciali sono in realtà piuttosto buone. Tuttavia, le texture sono spesso ruvide, il che rende l'impressione complessiva piuttosto irregolare.

In definitiva, devo ammettere che non mi è piaciuto molto 1348: Ex Voto. Il gioco spesso sembra attivamente andare contro il giocatore, invece di invitarlo nell'esperienza. La mancanza di impostazioni, l'equilibrio sonoro disomogeneo e il gameplay piuttosto monotono rendono tutto più frustrante che coinvolgente.

È un peccato, davvero, perché il periodo è interessante, e l'idea di seguire una cavaliere donna attraverso l'Italia devastata dalla peste avrebbe potuto facilmente essere il punto di partenza per qualcosa di davvero emozionante. Ma nella sua forma attuale, 1348: Ex Voto è difficile da consigliare. Forse qualche patch potrebbe migliorare l'esperienza a lungo termine, ma com'è il gioco attualmente, semplicemente non mi sono divertito molto.