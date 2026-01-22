1348 Ex Voto arriva il 12 marzo, annulla la versione Xbox

1348 Ex Voto, il gioco d'azione e avventura medievale in cui interpreti un giovane cavaliere errante in cerca del suo amico più caro (e probabilmente anche di più, se siamo onesti), ha la sua data di uscita. Sapevamo che sarebbe arrivato nel primo trimestre del 2026, e si unirà alla lista dei giochi in uscita questa primavera.

Sedleo e Cari Villaggi hanno rivelato 1348 Ex Voto che arriverà il 12 marzo 2026 per PC e PlayStation. Secondo Gematsu, la versione Xbox precedentemente annunciata è stata successivamente cancellata, così che gli studi possano concentrarsi "sull'offrire la migliore esperienza possibile per PC e PlayStation."

Mi dispiace giocatori Xbox, ma non c'è un Ex Voto per voi. Il gioco offre combattimenti cinematografici ispirati a stili di combattimento medievali reali, un'ambientazione storica autentica, che ci porta nel cuore di un'epoca turbolenta per l'Italia medievale, e una storia immersiva con le voci di Alby Baldwin e Jennifer English.