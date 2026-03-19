1348 Ex Voto sviluppatori promette prestazioni e rifinitura nei futuri aggiornamenti

HQ

Non è stata la migliore delle settimane di debutto per Sedleo's 1348 Ex Voto, dato che il gioco action-adventure è uscito il 12 marzo ricevendo un'accoglienza critica piuttosto bassa, accompagnata da una quantità di critiche molto più severe da parte dei consumatori. Al momento, il gioco ha un punteggio di 52/100 da parte dei critici su Metacritic ma un misero 1,1/10 dai fan...

Inutile dire che molti sperano in miglioramenti rispetto al gioco ed è proprio questo che Sedleo ha promesso in una dichiarazione condivisa sui social media. Ci viene detto che qualsiasi feedback è "incredibilmente prezioso" per lo sviluppatore e che nel futuro immediato verranno affrontate alcune aree chiave.

"Il nostro obiettivo principale è stato affrontare bug critici, alcuni dei quali troverete corretti nella patch appena rilasciata su PlayStation 5 e PC. Oltre a questo, le nostre priorità principali sono migliorare le prestazioni su tutte le piattaforme, aggiungere più rifinitura agli aspetti chiave del gioco e continuare a correggere bug (come i sottotitoli troppo piccoli su alcuni schermi, e altro ancora)."

Sedleo conclude aggiungendo che "continueremo a fare del nostro meglio per offrire qualcosa che speriamo vi piaccia!"

Se non l'hai già letto, puoi trovare la nostra recensione dedicata a 1348 Ex Voto qui.