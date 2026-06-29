14 morti in un incidente di elicottero in Arabia Saudita domenica

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È stato riportato che domenica 28 giugno si è verificato un incidente di elicottero nella città costiera orientale di Ras Tanura, in Arabia Saudita, con l'incidente che ha causato la morte di 14 persone.

Tutte e 14 le vittime erano cittadini sauditi e, sebbene la causa dell'incidente non sia ancora stata confermata nonostante un'indagine in corso, è emerso che l'aereo apparteneva al colosso petrolifero statale Aramco, che gestisce una delle sue principali raffinerie di petrolio nella regione, anch'essa una delle più grandi raffinerie di petrolio di tutto il Medio Oriente.

Secondo Reuters, l'incidente è avvenuto alle 6:00 del mattino ora locale, e un'agenzia di stampa statale ha rivelato che "le autorità competenti hanno avviato un'indagine completa per determinare la causa dell'incidente."

Questo avviene mentre i lavori di caricamento del petrolio greggio nella regione sono stati recentemente ripresi dopo circa quattro mesi di sospensione dovuta al conflitto in corso in Medio Oriente.