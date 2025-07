Ukraine Recovery Conference 2025 mobilita 10 miliardi di euro di aiuti per la ricostruzione dell'Ucraina I leader mondiali a Roma sostengono la ripresa dell'Ucraina con ampie promesse finanziarie e impegni a lungo termine.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . A Roma, i leader politici e le istituzioni globali si sono uniti oggi in una grande dimostrazione di sostegno alla ricostruzione dell'Ucraina, impegnandosi a stanziare una somma significativa per ricostruire le infrastrutture chiave e ripristinare la stabilità economica.

"Penso che dovremmo essere orgogliosi del risultato che abbiamo raggiunto insieme oggi. Nazioni, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, autorità locali, imprenditoria e società civile", ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento di apertura della conferenza.

La prima ministra italiana Giorgia Meloni ha elogiato lo sforzo multilaterale, tracciando parallelismi con la rinascita dell'Europa nel dopoguerra. Sostenuta dalla Commissione europea e alla presenza del presidente ucraino, la conferenza segna una pietra miliare fondamentale nei piani di ripresa in corso.