16 passeggeri sono rimasti bloccati per tre ore a Wave Twister, una nuova giostra a Long Island

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16 cavalieri, tra cui 15 bambini di età compresa tra 8 e 12 anni (il più giovane aveva 5 anni) e 1 adulto, sono stati salvati venerdì sera dopo essere rimasti bloccati per più di tre ore in un'attrazione di divertimento a Adventureland, un parco divertimenti a Long Island. Secondo la CBS, i vigili del fuoco impiegarono tre ore per far scendere tutti dall'attrazione, portandoli uno per uno.

Il parco a tema ha rilasciato una dichiarazione: "Per oltre 60 anni, Adventureland ha goduto di un orgoglioso record di sicurezza e soddisfazione degli ospiti. Comprendiamo la preoccupazione dei ciclisti e delle loro famiglie coinvolti oggi, e lavoreremo con i nostri consulenti per valutare pienamente quanto accaduto."

Il parco ha confermato che l'attrazione rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. La giostra Wave Twister è stata la più recente del parco, inaugurata lo scorso marzo, ed è un tipo insolito di attrazione, che ricorda una piccola montagna russa boomerang ma con due gondole che girano su e giù per la piccola pista a forma di L. È il primo del suo genere.