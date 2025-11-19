Stunt Paradise gli sviluppatori stanno ancora aspettando il loro devkit per Nintendo Switch 2: "Nintendo, per favore datecelo, finalmente"

HQ

Durante il nostro recente viaggio a Lisbona per partecipare DevGAMM, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare lo sviluppatore Brinemedia per parlare del loro successo nelle corse arcade Stunt Paradise. Il popolare gioco è stato lanciato a marzo 2024 e su molte piattaforme, ma non è ancora arrivato con una versione dedicata per il Nintendo Switch 2, qualcosa di cui abbiamo dovuto chiedere agli sviluppatori per capire cosa stesse succedendo dietro le quinte.

A riguardo, abbiamo chiesto al fondatore Oleksii Netrebenko e all'architetto software Vldyslav Podorozhnyi, a cui Podorozhnyi ha spiegato.

"Allora, abbiamo già un rilascio per Nintendo Switch 1, stiamo ancora aspettando lo sviluppatore per Nintendo Switch 2, quindi Nintendo, per favore datecelo, finalmente."

Ha poi aggiunto: "Quindi, c'è un enorme successo, come ha detto Oleksii, su Xbox e PlayStation, quindi questo è il nostro obiettivo principale, ma ci espanderemo anche sul mercato mobile e pubblicheremo la prima parte lì e la seconda parte, poco dopo il rilascio principale per console e Steam."

Parlando del secondo gioco, annunciato solo un paio di settimane fa, abbiamo chiesto agli sviluppatori cosa aspettarci. Netrebenko ci ha detto:

"Nella seconda parte, abbiamo creato grafica migliore, un design musicale migliorato, un miglioramento del design dei livelli."

Podorozhnyi poi rispose e aggiunse: "Sì, posso capire un po' di più sul design dei livelli, quindi sarà più folle, sarà più veloce, ci saranno molte più acrobazie che potresti fare lì, ci saranno anche molte più location e più jet che esploderanno." Conclude sul punto con: "Sì, abbiamo uno squalo. Abbiamo uno squalo molto, molto grande che ti divorerà vivo."

Altrimenti, per chi si chiedesse degli elementi multiplayer per il gioco, Podorozhnyi osserva che "l'idea di questo gioco non riguarda la collaborazione, ma su Stunt Paradise 3, forse, includeremo qualcosa. Nel caso in cui il Stunt Paradise abbia successo, cosa che non ho dubbi, nel caso Nintendo ci invii il kit di sviluppo per la seconda parte, quindi forse includeremo qualcosa."

Per quanto riguarda quando dovremmo aspettarci di sentire di più su Stunt Paradise 2, gli sviluppatori ci dicono che "nei prossimi mesi pubblicheremo alcune versioni demo di questo gioco."

Non perderti l'intervista completa (e sottotitolata localmente) con Brinemedia qui sotto.