Una demo Vampire Crawlers arriverà su PC e Xbox a febbraio

Dopo l'enorme successo che lo sviluppatore Poncle ha ottenuto con Vampire Survivors, non dovrebbe sorprendere che anche il prossimo gioco della serie stia diventando un grande successo tra i fan. A tal fine, quando Vampire Crawlers è stato annunciato al mondo nel novembre 2025, è diventato una sensazione immediata, ottenendo una miriade di wishlist da fan incuriositi. Anche se non sappiamo ancora esattamente quando Vampire Crawlers verrà lanciato nel 2026, almeno sappiamo che potrai assaporare la sua azione molto presto.

Poncle ha confermato che una demo di Vampire Crawlers su PC tramite Steam e Xbox sarà lanciata a febbraio per allinearsi e coincidere con il Steam Next Fest che si terrà durante il mese.

Inoltre, è stato condiviso un nuovo video di gameplay che mostra l'azione di costruzione del mazzo turboturn, un video che costituisce il primo di una nuova serie di clip "Let's Explore Vampire Crawlers " che saranno distribuite dallo sviluppatore. Altri episodi di questa serie saranno condivisi nelle prossime settimane.

Guarda il video qui sotto e una miriade di nuove immagini, e per quanto riguarda il lancio di Vampire Crawlers, l'unica informazione aggiuntiva che possiamo condividere a riguardo è che il gioco arriverà su PC, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch, iOS e dispositivi Android.