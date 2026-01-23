Wildgate lo sviluppatore Moonshot Games subisce licenziamenti mentre lo sparatutto multiplayer diventa insostenibile

HQ

Moonshot Games, sviluppatore dello sparatutto multiplayer PvVE Wildgate, ha confermato che lo studio ha subito licenziamenti, a seguito delle scarse prestazioni della sua ultima uscita dal luglio 2025. Wildgate I licenziamenti da parte degli sviluppatori arrivano solo poche settimane dopo che anche l'editore del gioco, Dreamhaven, ha confermato che i posti di lavoro venivano tagliati.

In una dichiarazione a Game Developer, un portavoce di Moonshot Games ha rivelato che sono stati effettuati licenziamenti, a causa della dimensione del team troppo numerosa per supportare un gioco con il numero di giocatori che Wildgate. "Nonostante l'aumento del numero di giocatori e l'accoglienza complessivamente positiva, non è stato sufficiente a mantenere la dimensione del nostro team di sviluppo", ha detto il portavoce, riferendosi al fatto che il gioco sarebbe stato rilasciato sull'Epic Games Store all'inizio dell'anno. "Così abbiamo preso la difficile decisione di ridurre i ruoli dei team per assicurarci di poter continuare a fornire aggiornamenti al gioco lavorando in modo da supportare lo studio nel lungo termine. Rimaniamo concentrati sul prossimo aggiornamento di contenuti di Wildgate, che introduce ulteriori miglioramenti nella qualità della vita, incluso il molto richiesto sistema di progressione, che prevediamo arriverà più avanti in questo trimestre."

Il lavoro continuerà su Wildgate, allora. Questo potrebbe sorprendere alcuni lettori, dato che molti giochi multiplayer che non attirano giocatori vengono buttati nel cestino dopo qualche mese, ma c'è potenziale per Wildgate, se riuscirà a mantenere un frammento di tutti i giocatori del mondo sintonizzato abbastanza a lungo da vedere il suo ritorno. Le cose però non sembrano buone, dato che su SteamDB le classifiche mostrano un picco di 24 ore con 55 giocatori, con un numero di giocatori che a malapena raggiunge i primi centinaia del nuovo anno.