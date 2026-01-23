Riot Games illustra i piani per la Serie Competitiva 2026 di 2XKO

HQ

Ora che 2XKO è arrivato su PC, PS5 e Xbox Series X/S, Riot Games ha rivelato i piani per la scena competitiva basata sul gioco. In totale, saranno previsti numerosi grandi tornei durante il 2026, con 11 tornei di piccola scala confermati e cinque grandi Major che si terranno in vari festival esports più ampi.

Guardando il Majors, il primo avviene tra il 29 gennaio e il 1° febbraio come parte del Frosty Faustings XVIII americano. Seguirà poi una serie di tre apparizioni a EVO: EVO Japan dal 1 al 3 maggio, EVO Vegas dal 26 al 28 giugno e EVO France dal 9 all'11 ottobre. Infine, il Battle Coliseum in Brasile sarà in campo dal 20 al 22 novembre.

Per quanto riguarda gliChallengers eventi di piccola scala, puoi vedere il programma completo e le location qui sotto.



Genesis (GX3) - 13-15 febbraio



Texas Showdown - 27-29 marzo



Viennality XL - 28-29 marzo



Combo Breaker - 22-24 maggio



Battle Arena Melbourne - 29-31 maggio



The Mixup Lyon - 13-14 giugno



VSFighting XIV - 24-26 luglio



Comite Arena - 1-2 agosto



CEO - 14-16 agosto



UMAD - 21-23 agosto



Primo attacco - 3-4 ottobre



Sono previsti altri eventi oltre a questo, quindi restate sintonizzati per altri episodi in una prima stagione competitiva già affollata per 2XKO.