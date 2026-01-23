Gamereactor

esports
Riot Games illustra i piani per la Serie Competitiva 2026 di 2XKO

Si terranno cinque Major, di cui tre ai festival EVO.

Ora che 2XKO è arrivato su PC, PS5 e Xbox Series X/S, Riot Games ha rivelato i piani per la scena competitiva basata sul gioco. In totale, saranno previsti numerosi grandi tornei durante il 2026, con 11 tornei di piccola scala confermati e cinque grandi Major che si terranno in vari festival esports più ampi.

Guardando il Majors, il primo avviene tra il 29 gennaio e il 1° febbraio come parte del Frosty Faustings XVIII americano. Seguirà poi una serie di tre apparizioni a EVO: EVO Japan dal 1 al 3 maggio, EVO Vegas dal 26 al 28 giugno e EVO France dal 9 all'11 ottobre. Infine, il Battle Coliseum in Brasile sarà in campo dal 20 al 22 novembre.

Per quanto riguarda gliChallengers eventi di piccola scala, puoi vedere il programma completo e le location qui sotto.


  • Genesis (GX3) - 13-15 febbraio

  • Texas Showdown - 27-29 marzo

  • Viennality XL - 28-29 marzo

  • Combo Breaker - 22-24 maggio

  • Battle Arena Melbourne - 29-31 maggio

  • The Mixup Lyon - 13-14 giugno

  • VSFighting XIV - 24-26 luglio

  • Comite Arena - 1-2 agosto

  • CEO - 14-16 agosto

  • UMAD - 21-23 agosto

  • Primo attacco - 3-4 ottobre

Sono previsti altri eventi oltre a questo, quindi restate sintonizzati per altri episodi in una prima stagione competitiva già affollata per 2XKO.

