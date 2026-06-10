1666: Amsterdam gli sviluppatori rispondono alla controversia sulla genAI

HQ

Panache Digital Games, lo sviluppatore che ha creato 1666: Amsterdam, ha risposto dopo che i giocatori del prologo e i commentatori online hanno scoperto quelli che sembravano essere asset generati dall'IA utilizzati nel gioco e per pubblicarlo. Un uomo con troppi bottoni sulla giacca, verdure impilate che sembravano estremamente strane. Era chiaro per alcuni giocatori attenti che non tutto era creato dall'uomo a questo punto.

Lo sviluppatore lo ha ammesso, affermando in un nuovo post sui social media che gli asset genAI sono solo "versioni iniziali" e che asset creati dall'uomo li sostituiranno presto. "Abbiamo un team dedicato di oltre una dozzina di artisti talentuosi ed esperti. Con loro, abbiamo esaminato gli asset in questione e abbiamo scoperto che effettivamente c'erano alcune versioni iniziali di asset che sono finite nel prologo. Questo include alcuni ritratti in-game e risorse di marketing esterne," ha detto Panache.

"Stiamo esaminando attivamente le risorse in questione. Versioni create dall'uomo saranno rilasciate in un aggiornamento che arriverà presto. Ammettiamo questa svista e ci scusiamo per qualsiasi disagio causato. Vi assicuriamo che l'Accesso Anticipato e il gioco completo non includeranno alcun asset generato dall'IA," continua il post.

Abbiamo visto situazioni simili accadere in passato, anche con giochi amati come Clair Obscur: Expedition 33 e ARC Raiders che ammettono di usare l'IA in asset "iniziali" che finiscono per essere rilasci completamente. L'uso dell'IA è visto come una nuova norma al giorno d'oggi, ma molti ancora non ne accettano l'inclusione e si rifiutano categoricamente di comprare un gioco con essa inclusa.