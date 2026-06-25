17 feriti in Messico dopo che un'auto si è schiantata contro una folla che festeggiava la vittoria ai Mondiali

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I festeggiamenti dopo la vittoria del Messico sulla Repubblica Ceca 3-0 e la qualificazione come leader di gruppo nella Coppa del Mondo sono diventati tragici a Cabo San Lucas, in Baja California, quando un investimento con fuga ha causato 17 ferite mercoledì sera, una delle quali sarebbe in condizioni critiche.

Un'auto nera entrò in una strada piena di persone che festeggiavano la vittoria, accelerò tra la folla, investendo più persone prima di schiantarsi contro dei dissuasi.

Un video sui social media mostra diverse persone che scuotono violentemente l'auto quando entra nella strada affollata, poi accelerano e colpiscono dozzine, cosa che apparentemente accade a ogni auto che cerca di attraversare la strada.

Il conducente è stato arrestato sul posto e portato in ospedale in custodia a causa delle ferite riportate. Le autorità determineranno il suo stato legale non appena la sua condizione di salute lo permetterà, come riportato da Milenio.

Non si sa cosa abbia motivato il pilota ad accelerare e a investire tutte quelle persone, ma ricorda un episodio simile avvenuto nel 2025 durante le celebrazioni del campionato del Liverpool, quando un uomo si è schivato tra il pubblico per due minuti ferendo 130 persone perché "ha perso la pazienza" circondato da persone.