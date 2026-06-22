18 gol e conteggio: Messi supera il suo record per la Coppa del Mondo e qualifica l'Argentina

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Leo Messi ce l'ha fatta di nuovo: è ora l'unico miglior marcatore nella storia dei Mondiali, dopo aver segnato entrambi i gol nella vittoria per 2-0 contro l'Austria. Il secondo gol è stato il suo diciottesimo in sei presenze ai Mondiali, superando il tedesco Miroslav Klose, che ha segnato 16 gol. Con la sua tripletta della scorsa settimana, ha superato Gerd Müller per la Germania Ovest, Kylian Mbappé per la Francia, entrambi 14 gol, e Ronaldo Nazario per il Brasile, 15 gol.

Messi ha già segnato più gol in due partite di quanti ne segnano la maggior parte dei giocatori in tutto il torneo. Ha segnato un gol ai Mondiali 2006, quattro ai Mondiali 2014, uno al 2018, sette ai Mondiali 2022 e ora cinque, e in aumento, ai Mondiali 2026.

Messi è anche diventato il terzo giocatore nella storia a segnare in sei partite consecutive di Coppa del Mondo, dopo Just Fontaine nel 1958 e Jairzinho nel 1970, secondo Opta (contando le ultime quattro partite della Coppa del Mondo 2022). E oggi ha quasi segnato una tripletta, se non avesse sbagliato un rigore...

Il risultato lascia l'Argentina qualificata nel Gruppo J, quasi certamente come leader del gruppo (la Giordania dovrebbe vincere oggi e poi segnare oltre 6 gol contro l'Argentina domenica, cosa che non sembra fattibile). Un storico scontro Argentina-Capo Verde nei 32 di finale sembra una possibilità reale...