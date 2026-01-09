2026 - La grande anteprima
È arrivato un nuovo anno e diamo un'occhiata più da vicino a ciò che offre.
Bene, ogni mese pubblichiamo un articolo che ti dà una panoramica di ciò che quel mese ha da offrire. In un mondo in cui i giochi tendono ad avere date di uscita specifiche molto più vicine al lancio reale, questo ha davvero molto senso.
Ma ora che è iniziato un nuovo anno, è anche utile cercare di avere una panoramica di ciò che si può aspettare. Quali giochi sono effettivamente in arrivo? Quali dovrebbero essere pubblicati entro la fine dell'anno?
Ecco perché ora lanciamo una grande anteprima per l'intero anno, in cui abbiamo raccolto diversi titoli importanti, minori e persino solo interessanti dei prossimi mesi, oltre a una lista di giochi in arrivo nel 2026 - senza una data più precisa.
Ovviamente, questo è in una certa misura curato. Non troverai tutti i giochi in questa lista. Abbiamo cercato di esaminare più da vicino quali giochi sembrano interessanti, se si distinguono un po' e quali il team editoriale sta tenendo d'occhio, e ci scusiamo se abbiamo tralasciato un gioco che personalmente aspettate con grande entusiasmo. Ok, cominciamo.
GIOCHI CON DATE DI USCITA CONFERMATE
GENNAIO 2026
- 9 gennaio - Pathologic 3
- 15 gennaio - Animal Crossing: Nuovi Orizzonti (Switch 2)
- 15 gennaio - La leggenda degli eroi: sentieri oltre l'orizzonte
- 20 gennaio - Mio: Memorie in orbita
- 20 gennaio - 2XKO (PS5/Xbox Series)
- 22 gennaio - Arknights: Endfield
- 26 gennaio - Highguard
- 28 gennaio - I sette peccati capitali: Origine
- 29 gennaio - Cairn
- 30 gennaio - Vena Codice 2
FEBBRAIO 2026
- 5 febbraio - Dragon Quest VII Reimmaginato
- 6 febbraio - Nioh 3
- 10 febbraio - Mewgenics
- 11 febbraio - Romeo è un uomo morto
- 12 febbraio - Mario Tennis Fever
- 13 febbraio - Alto sulla vita 2
- 13 febbraio - Reanimal
- 24 febbraio - Le maree di domani
- 26 febbraio - No Sleep For Kaname Date - Da AI: The Somnium Files
- 27 febbraio - Racconti di Berseria Remasterizzati
- 27 febbraio - Resident Evil Requiem
MARZO 2026
- 2 marzo - World of Warcraft: Midnight
- 5 marzo - Coffee Talk Tokyo
- 5 marzo - Pokémon Pokopia
- 12 marzo - Fatal Frame II: Remake di Crimson Butterfly
- 12 marzo - Il Commando Tossico di John Carpenter
- 12 marzo - Sostituito
- 13 marzo - Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- 19 marzo - Deserto Cremisi
- 19 marzo - Mouse: P.I. for Employment
- 26 marzo - Screamer
APRILE 2026
- 10 aprile - Tiny Bookshop
- 16 aprile - Cthulhu: L'Abisso Cosmico
- 24 aprile - Pragmata
- 28 aprile - Diablo IV: Lord of Hatred (espansione)
- 30 aprile - Invincibile VS
- 30 aprile - Saros
MAGGIO 2026
- 25 maggio - Paralives (Accesso anticipato)
- 27 maggio - 007 Prima luce
- 29 maggio - LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro
SETTEMBRE 2026
- 8 settembre - Halloween: Il Gioco
- 9 settembre - Lama Fantasma Zero
NOVEMBRE 2026
- 19 novembre - Grand Theft Auto VI
PARTITE CONFERMATE PER IL 2026 (ANCORA SENZA MESE O DATA)
TITOLI PRINCIPALI AAA
- Favola
- Forza Horizon 6
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Controllo: Risonante
- Gears of War: E-Day
- Halo: Campagna evoluta
- Signori dei Caduti 2
- Direttiva 8020
- Onimusha: La Via della Spada
- Marvel 1943: L'ascesa di Hydra
- Mudang: Due Cuori
- Prince of Persia: The Sands of Time Remake
- Professor Layton e il Nuovo Mondo del Vapore
- Squadrone 42
- I Duskbloods
- Il Sangue di Dawnwalker
- Tomb Raider: L'eredità di Atlantide
- Warhammer 40.000: Dawn of War 4
- Wolverine della Marvel
- La città che affonda 2
TITOLI DI MEDIE DIMENSIONI E INDIPENDENTI
- Insanguinato: Il fidanzamento scarlatto
- Afelio
- Ontos
- Paradiso zero per spie morte
- Witchbrook
- La vita segreta di Goldman
- Non ci sono fantasmi al Grand
- Super Meat Boy 3D
- Pianeta di Lana 2: Figli della Foglia
- Il paradosso di Darwin
- Fine dell'Abisso
- Gothic 1 Remake
- L'Inferno di Clive Barker: Rinascita
- Starseeker: Spedizioni Astroneer
- Warhammer 40.000: Boltgun 2
- Grande Camminata
- Ladro
- Gallipoli
- Never Grave: La Strega e la Maledizione
- Silent Hill Townfall (vociferazione)
- Mixtape
- Tenebris Somnia
- Pini argentati
- Senza parole
- Orbitali