2026 - La grande anteprima

Bene, ogni mese pubblichiamo un articolo che ti dà una panoramica di ciò che quel mese ha da offrire. In un mondo in cui i giochi tendono ad avere date di uscita specifiche molto più vicine al lancio reale, questo ha davvero molto senso.

Ma ora che è iniziato un nuovo anno, è anche utile cercare di avere una panoramica di ciò che si può aspettare. Quali giochi sono effettivamente in arrivo? Quali dovrebbero essere pubblicati entro la fine dell'anno?

Ecco perché ora lanciamo una grande anteprima per l'intero anno, in cui abbiamo raccolto diversi titoli importanti, minori e persino solo interessanti dei prossimi mesi, oltre a una lista di giochi in arrivo nel 2026 - senza una data più precisa.

Ovviamente, questo è in una certa misura curato. Non troverai tutti i giochi in questa lista. Abbiamo cercato di esaminare più da vicino quali giochi sembrano interessanti, se si distinguono un po' e quali il team editoriale sta tenendo d'occhio, e ci scusiamo se abbiamo tralasciato un gioco che personalmente aspettate con grande entusiasmo. Ok, cominciamo.

GIOCHI CON DATE DI USCITA CONFERMATE

GENNAIO 2026



9 gennaio - Pathologic 3



15 gennaio - Animal Crossing: Nuovi Orizzonti (Switch 2)



15 gennaio - La leggenda degli eroi: sentieri oltre l'orizzonte



20 gennaio - Mio: Memorie in orbita



20 gennaio - 2XKO (PS5/Xbox Series)



22 gennaio - Arknights: Endfield



26 gennaio - Highguard



28 gennaio - I sette peccati capitali: Origine



29 gennaio - Cairn



30 gennaio - Vena Codice 2



FEBBRAIO 2026



5 febbraio - Dragon Quest VII Reimmaginato



6 febbraio - Nioh 3



10 febbraio - Mewgenics



11 febbraio - Romeo è un uomo morto



12 febbraio - Mario Tennis Fever



13 febbraio - Alto sulla vita 2



13 febbraio - Reanimal



24 febbraio - Le maree di domani



26 febbraio - No Sleep For Kaname Date - Da AI: The Somnium Files



27 febbraio - Racconti di Berseria Remasterizzati



27 febbraio - Resident Evil Requiem



MARZO 2026



2 marzo - World of Warcraft: Midnight



5 marzo - Coffee Talk Tokyo



5 marzo - Pokémon Pokopia



12 marzo - Fatal Frame II: Remake di Crimson Butterfly



12 marzo - Il Commando Tossico di John Carpenter



12 marzo - Sostituito



13 marzo - Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection



19 marzo - Deserto Cremisi



19 marzo - Mouse: P.I. for Employment



26 marzo - Screamer



APRILE 2026



10 aprile - Tiny Bookshop



16 aprile - Cthulhu: L'Abisso Cosmico



24 aprile - Pragmata



28 aprile - Diablo IV: Lord of Hatred (espansione)



30 aprile - Invincibile VS



30 aprile - Saros



MAGGIO 2026



25 maggio - Paralives (Accesso anticipato)



27 maggio - 007 Prima luce



29 maggio - LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro



SETTEMBRE 2026



8 settembre - Halloween: Il Gioco



9 settembre - Lama Fantasma Zero



NOVEMBRE 2026



19 novembre - Grand Theft Auto VI



PARTITE CONFERMATE PER IL 2026 (ANCORA SENZA MESE O DATA)

TITOLI PRINCIPALI AAA



Favola



Forza Horizon 6



Ace Combat 8: Wings of Theve



Controllo: Risonante



Gears of War: E-Day



Halo: Campagna evoluta



Signori dei Caduti 2



Direttiva 8020



Onimusha: La Via della Spada



Marvel 1943: L'ascesa di Hydra



Mudang: Due Cuori



Prince of Persia: The Sands of Time Remake



Professor Layton e il Nuovo Mondo del Vapore



Squadrone 42



I Duskbloods



Il Sangue di Dawnwalker



Tomb Raider: L'eredità di Atlantide



Warhammer 40.000: Dawn of War 4



Wolverine della Marvel



La città che affonda 2



TITOLI DI MEDIE DIMENSIONI E INDIPENDENTI