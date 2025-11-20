22 ancora dispersi dopo un attacco mortale nell'Ucraina occidentale

HQ

Come abbiamo riportato ieri, la Russia ha lanciato un massiccio attacco notturno in tutta l'Ucraina, lasciando almeno 10 morti e 86 feriti. Più tardi nella giornata, le autorità hanno confermato che il bilancio delle vittime era salito ad almeno 25 dopo che un edificio residenziale a Ternopil è stato colpito.

Ora apprendiamo che 22 persone sono ancora disperse nel sito, secondo il presidente Volodymyr Zelensky. Ha detto giovedì che le squadre di ricerca e soccorso hanno lavorato tutta la notte in mezzo a gravi danni strutturali che hanno costretto i soccorritori a rimuovere i detriti a mano. Finora, sono state confermate 26 persone morte.

Più di 230 operatori di emergenza provenienti da nove regioni sono stati schierati sul posto. Le autorità avvertono che il numero delle vittime potrebbe aumentare mentre le squadre continuano a setacciare le rovine dei piani superiori, distrutti dallo sciopero di mercoledì. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi consultare il post qui sotto.