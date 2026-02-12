22cans mostra una giornata completa in partita dell''ultima' partita di Peter Molyneux, Masters of Albion

HQ

All'inizio di quest'anno, Peter Molyneux e il suo attuale studio, 22cans, hanno rivelato la data ufficiale di lancio del prossimo gioco di simulazione di Dio Masters of Albion. Previsto per il debutto su PC il 22 aprile, il progetto arriverà in stato di Early Access su Steam, con l'intenzione di essere poi evoluto e migliorato nei mesi e anni a venire.

All'epoca, Molyneux descrisse Masters of Albion come il "culmine" del lavoro della sua vita, un'affermazione appropriata dato che aveva anche affermato in precedenza che quel gioco sarebbe stato l'ultimo che avrebbe mai realizzato.

Ora, mentre ci avviciniamo al lancio in Early Access, 22cans ha condiviso un trailer di gameplay per Masters of Albion, con un lungo clip che accompagna i giocatori attraverso un'intera giornata di gioco nel progetto.

Secondo lo sviluppatore: "Questo trailer offre ai giocatori una sequenza di gameplay estesa e continua, permettendo loro di vedere come le varie meccaniche del gioco si intrecciano in tempo reale. Mostra la libertà che i giocatori hanno di creare strategie uniche, sperimentare con i sistemi e superare le sfide presentate da Albion, e rappresenta il cuore stesso di ciò che un gioco di Dio dovrebbe essere. Dalla costruzione di edifici e progettazione di armature, alla risoluzione delle missioni e alla lotta contro il caos della notte, l'esperienza di giocare Masters of Albion inizia a sembrare tangibile e pienamente realizzata."

Restate sintonizzati per altre novità di 22cans e Masters of Albion, tutto in vista del suo arrivo il 22 aprile precisamente alle 18:00 BST/19:00 CEST.