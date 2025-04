$ 2.300 iPhone? I dazi di Trump colpiscono la tecnologia dove fa male

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . L'iPhone di punta di Apple potrebbe presto avere un prezzo sbalorditivo di $ 2.300 poiché le nuove tariffe di importazione del presidente Trump scuotono i mercati e mettono a dura prova i consumatori degli Stati Uniti, secondo le stime di Rosenblatt Securities.

La tariffa generale del 10%, insieme a prelievi mirati contro i principali partner commerciali asiatici, sta alimentando i timori di costi a cascata in tutta l'elettronica. Gli analisti affermano che il settore tecnologico, fortemente dipendente dalla complessa produzione all'estero, è particolarmente esposto.

Apple, con una rete di fornitura globale centrata in Cina, potrebbe trasferire i costi su tutta la linea, rendendo i gadget di lusso ancora meno accessibili. Per ora, resta da vedere come si adatteranno i consumatori e i concorrenti. Per saperne di più sulle nuove tariffe, cliccate qui.