24 Jump Street è in arrivo, con Jonah Hill e Channing Tatum in trattative per tornare

Quando 22 Jump Street è finito, c'era una parodia come parte dei titoli di coda che anticipava tantissimi capitoli in arrivo, solo per effetto comico, dato che nessuna di queste idee sarebbe stata trasformata in un film di lungometraggio. Ciò che si è esplorato per un breve periodo, però, è stata un'idea di crossover tra i franchise di Jump Street e Men in Black, con questo che un tempo si pensava fosse 23 Jump Street. Ma alla fine questo non portò da nessuna parte, ponendo la domanda se il franchise fosse fermo.

Si scopre che non è così e che 24 Jump Street è ufficialmente in lavorazione. Questo è stato riportato da Variety ma confermato dal produttore Neal H. Moritz, che ha condiviso la prima pagina della sceneggiatura in una foto su Instagram, che rivela che la sceneggiatura è stata scritta da Rodney Rothman, Jonah Hill e Meghan Malloy. Aveva persino uno slogan che prendeva in giro il titolo e il suo nome, aggiungendo: "Ci è voluto così tanto che abbiamo dovuto saltare uno."

È stato anche riportato che Rothman dirigerà il film e che Phil Lord e Chris Miller, che hanno curato i film del 2012 e 2014, sono incaricati di produrre insieme a Moritz, Channing Tatumn, Reid Carolin, Hill e Matt Dines.

Per quanto riguarda le star coinvolte, Hill, Tatum e Ice Cube sono tutti in trattative per tornare, e per i primi due, il fatto che siano così coinvolti come produttori e come sceneggiatori fa sembrare probabile che torneranno per altre avventure di combattimento del crimine.

Non c'è una tempistica precisa per la produzione o per la data in cui il film potrebbe andare in anteprima.